El Mundial 2026 tendrá más declaraciones que nunca: los nuevos cambios que dispuso FIFA

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, con grupos ya confirmados y a la espera del fixture oficial, se siguen conociendo las grandes novedades que traerá consigo la competencia que paralizará al planeta el próximo verano.

Además de un inesperado show de medio tiempo al mejor estilo Superbowl en la gran final, que se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la FIFA anunció que habrá entrevistas televisivas durante el entretiempo de los partidos con jugadores y entrenadores, algo que no suele acontecer para no atentar con la concentración de los atletas y directores técnicos.

France Press Conference - FIFA World Cup Qatar 2022 | Christopher Lee/GettyImages

Además, las conferencias de prensa típicas de la previa de cada encuentro tendrán lugar dos días antes de los partidos y contarán con la presencia de un futbolista y su respectivo entrenador, tal como venía sucediendo en las citas mundialistas previas.

La gran modificación de cara a este Mundial radica en la cantidad de equipos clasificados, ya que con 48 selecciones y 12 grupos será el más concurrido de la historia. Serán 104 partidos que los fanáticos del fútbol a lo largo y ancho del planeta buscarán no perderse para nada, con las principales selecciones soñando con la gloria absoluta sea por vez reiterada o por primera ocasión. Además, por primera vez en la historia el Mundial tendrá instancia de 16avos de final, para hacer el último corte antes de los ya tradicionales octavos.

La Copa del Mundo arrancará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, reeditando lo que fue la histórica apertura del Mundial 2010 en el Soccer City de Johannesburgo. Entre los encuentros más destacados de la ronda inicial aparecen el cruce entre Francia y Noruega, España vs. Uruguay, Alemania vs. Ecuador y Brasil vs. Marruecos.