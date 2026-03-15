Bruno Guimaraes no estará en la cancha, aunque igual quiere estar cerca. El mediocampista brasileño viajará con la delegación del Newcastle a España para acompañar a sus compañeros en la revancha de los octavos de final de la Champions League ante el Barcelona, pero seguirá sin sumar minutos mientras completa la recuperación de la lesión muscular que lo dejó afuera en las últimas semanas.

La ausencia del capitán fue una de las más sensibles para el equipo inglés en este tramo de la temporada. Desde que sufrió el problema en el muslo el 10 de febrero, Guimaraes se perdió ocho partidos consecutivos y también quedó afuera del cruce de ida ante el conjunto azulgrana, que terminó 1 a 1. Aun así, su peso dentro del plantel sigue intacto y su presencia en el viaje aparece como un respaldo importante en la previa de un partido decisivo.

Eddie Howe fue quien confirmó que el brasileño volverá a sumarse al grupo el lunes y que su idea es acompañar al equipo en el compromiso en Cataluña. El entrenador dejó en claro que no será una opción para jugar, no obstante valoró el esfuerzo que hizo el volante durante su rehabilitación y abrió la puerta a un regreso después del parón de selecciones.

❗️Eddie Howe: "Bruno Guimaraes wll travel to Barcelona, but he will not play. He's going to support his teammates." pic.twitter.com/ec2yMsYnAE — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 13, 2026

La noticia es un alivio parcial para el Newcastle. Por un lado, Guimarães no podrá ayudar dentro del campo frente al Barcelona; por el otro, volverá a estar cerca del vestuario en una semana de mucha expectativa para las urracas. Por delante, el equipo inglés tiene compromisos importantes y necesita recuperar a una de sus piezas más determinantes lo antes posible.

Antes de la lesión, el ex Lyon atravesaba una temporada brillante en el equipo, en la cual había acumulado nueve goles y siete asistencias en 35 partidos. Además de su producción ofensiva, es uno de los nombres más representativos del Newcastle actual, por su jerarquía futbolística y por el liderazgo que ejerce como capitán.

Howe también destacó la respuesta anímica de sus jugadores después del empate en la ida, especialmente por la forma en que se escapó la victoria sobre el final. El entrenador remarcó que el plantel mostró personalidad para absorber la decepción y enfocarse rápido en lo que viene. La presencia de Guimarães, aunque sea desde afuera, puede funcionar como un impulso extra para un equipo que buscará dar el golpe en Barcelona.

El brasileño todavía no tiene el alta para competir. En Newcastle lo esperan con ansiedad porque saben que recuperar a su futbolista insignia puede ser decisivo para lo que queda de la temporada.