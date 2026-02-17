El nombre al interior de Tigres como posible reemplazo de Gignac

Tigres comienza a mover piezas de cara al futuro inmediato. Con André-Pierre Gignac próximo a finalizar contrato en verano y con versiones que apuntan a una no renovación e incluso a un posible retiro, la directiva felina ya analiza opciones para ocupar un lugar que marcó época en la institución.

La salida del delantero francés representaría el cierre de un ciclo histórico en San Nicolás. Gignac no solo fue referente goleador, también símbolo competitivo del club durante casi una década. Ante ese escenario, la dirigencia entiende que la transición debe planificarse con antelación y sin improvisaciones.

En ese contexto surge el nombre de Dejan Joveljic. El atacante serbio, de 27 años, milita actualmente en el Sporting Kansas City de la MLS y es señalado como una alternativa real en la mesa de análisis. Por ahora, el movimiento se encuentra en fase de interés preliminar.

Joveljic es un futbolista con recorrido internacional. Formado en el fútbol europeo, tuvo pasos por clubes como Eintracht Frankfurt y Anderlecht antes de consolidarse en Norteamérica. Su perfil combina movilidad, potencia en el área y capacidad para jugar tanto como centro delantero como por los costados.

Esa versatilidad es uno de los factores que seducen a Tigres. Aunque su posición natural es la de “9”, el serbio puede desempeñarse en cualquiera de las posiciones del frente de ataque. En un plantel acostumbrado a variantes ofensivas, su polifuncionalidad encaja en la idea deportiva.

Desde el punto de vista económico, el posible traspaso rondaría entre nueve y diez millones de dólares. Una cifra considerable para el mercado mexicano, pero asumible dentro de los parámetros financieros del club regiomontano, que históricamente ha invertido fuerte en nombres de peso para su ofensiva.

Sin embargo, es importante subrayar que no existe oferta formal sobre la mesa. Se trata, por ahora, de un seguimiento y un sondeo inicial. Sporting Kansas City mantiene contrato vigente con el jugador y no enfrenta presión inmediata para negociar su salida.

Tigres, consciente del simbolismo que implica reemplazar a Gignac, busca un perfil que combine presente y proyección. Joveljic cumple con el requisito de edad y experiencia internacional. La decisión final dependerá del rumbo que tome la situación contractual del francés en los próximos meses.

La era post-Gignac se aproxima y el club no quiere dejar cabos sueltos. El nombre del serbio ya circula en el entorno felino. Falta saber si el interés evoluciona en negociación concreta o queda únicamente como una opción explorada en el mercado.