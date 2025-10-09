El nuevo rol que tendría Rashford en el Barcelona con Hansi Flick

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, se plantea colocar de '9' a Rashford para recuperar la presión desde la primera línea.

Tras las dos derrotas cosechadas ante el PSG y el Sevilla, y tras analizar con detalle los dos encuentros, el entrenador alemán y su staff del cuerpo técnico se plantean algunos cambios de cara al regreso del equipo a la competición tras el parón por las selecciones.

Uno que está en la mente del entrenador y sus ayudantes es colocar a Marcus Rashford en la posición de ‘9’. Para que pueda darse esta posibilidad, el técnico azulgrana debe poder contar en cuanto antes con Raphinha en la posición del extremo izquierdo del ataque, con Lamine Yamal en la derecha y en la mediapunta con Fermín López, jugando detrás del inglés.

Si todos los jugadores están disponibles, podría probar esta alineación desde el inicio contra el Girona por LaLiga o esperar al partido contra el Olympiacos en la Champions League, según informó Roger Torello en Mundo Deportivo.

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Es que Marcus Rashford busca protagonismo, pero también eficacia colectiva. No quiere que los nombres propios bloqueen el rendimiento del equipo. Y tampoco el suyo. Flick tiene ahora el reto de armonizar estilos y egos para que el Barça siga siendo competitivo en todas las competiciones.

La situación es delicada, pero manejable. Rashford demuestra que no solo es talento individual, sino también un jugador consciente de cómo las dinámicas del vestuario influyen en el rendimiento. El Barça debe adaptarse a él, y él, al club.

Rashford está demostrando lo que ya se vio en sus mejores días en el United, que es un delantero autosuficiente. Un perfil que necesitaba el equipo y que reclamó Flick este verano, porque solo Lamine y, en menor medida Raphinha, cumplían con eso.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp