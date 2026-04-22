El objetivo de mercado que se aleja del FC Barcelona

De cara al próximo mercado, el FC Barcelona incluyó a Alejandro Grimaldo, lateral izquiero del Bayer Leverkusen, como una alternativa viable por su experiencia y pasado en el club; sin embargo, con el correr de las semanas, su nombre empezó a perder peso dentro de la lista de prioridades.

🚨💣| BREAKING: Barcelona are making progress over a deal to re-sign Bayer Leverkusen left back Alejandro Grimaldo.



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Grimaldo no esperará al Barelona

El defensor tiene claro que su etapa en la Bundesliga está cerca de terminar y, con un año restante de contrato, su intención es darle un cambio de rumbo a su carrera en este mismo mercado. Sin embargo, pese al efímero interés del conjunto culé, Grimaldo no está dispuesto a esperar por un acercamiento de la dirigencia, consciente de que no encabeza la lista de opciones.

Según la información difundida por Sky Alemania, el Beşiktaş JK de Turquía avanzó con una propuesta sólida tanto en lo económico como en lo deportivo. Las conversaciones están aceleradas y desde el entorno del jugador reconocen que la oferta resulta difícil de rechazar. Incluso el director deportivo del club turco mantuvo un encuentro con el futbolista para explicarle el proyecto ambicioso en la próxima temporada.

Grimaldo, formado en La Masía -y el debutante más joven en la categoría con el filial azulgrana en 2011-, siempre fue bien considerado puertas adentro del Barcelona. Su valor de mercado, cercano a los 15 millones de euros, lo posicionaba como una oportunidad interesante, especialmente ante una posible salida de Alejandro Balde.

Bayer 04 Leverkusen v VfL Wolfsburg - Bundesliga | Vitalii Kliuiev/GettyImages

Aún así, la dirigencia culé analiza alternativas con mayor proyección a largo plazo; la idea del club es apostar por un perfil más joven, que encaje en un proyecto sostenido a lago plazo.

En esta misma línea, todo parecería indicar que Grimaldo no vovlería a vincularse deportivamente con el azulgrana y, ante la innacción del club, el lateral ya planea resolver su futuro en otra dirección, lejos de LaLiga.

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