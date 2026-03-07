El objetivo del Real Madrid es que Kylian Mbappé y Jude Bellingham lleguen para la vuelta vs Manchester City

El Real Madrid ya tiene marcado en rojo en el calendario uno de los grandes duelos de los octavos de final de la UEFA Champions League. El conjunto blanco se medirá al Manchester City en una eliminatoria que vuelve a enfrentar a dos de los gigantes del fútbol europeo y que promete máxima igualdad.

El primer asalto tendrá lugar el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, mientras que el desenlace llegará una semana después, el martes, en el siempre exigente Etihad Stadium. Ambos equipos afrontan la eliminatoria desde la segunda posición en sus campeonatos domésticos: el Madrid persigue al FC Barcelona en LaLiga, mientras que el City sigue la estela del Arsenal FC en la Premier League.

Sin embargo, en el club blanco hay una preocupación clara: el estado físico de dos de sus grandes estrellas. Según ha adelantado el diario AS, el Madrid trabaja para que tanto Jude Bellingham como Kylian Mbappé puedan llegar, al menos, al partido de vuelta en Manchester.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid are working to have both Jude Bellingham and Kylian Mbappé ready for the 2nd leg against Manchester City at the Etihad.



La situación médica de ambos mantiene en vilo al cuerpo técnico. Mbappé lleva ya dos semanas en el dique seco por problemas en la rodilla, una ausencia sensible para el ataque madridista. Bellingham, por su parte, acumula más de un mes de baja, lo que ha obligado al equipo a reinventarse en la medular durante las últimas semanas.

El impacto de ambos futbolistas es enorme. Bellingham se ha convertido en el motor del centro del campo blanco, mientras que Mbappé representa una amenaza permanente por su velocidad y capacidad goleadora. Su recuperación sería un impulso anímico y futbolístico para un Madrid que sabe que cada detalle cuenta en este tipo de eliminatorias.

Si finalmente ambos llegan al choque del Etihad, el equipo blanco afrontará la batalla definitiva con dos de sus principales armas. En una eliminatoria de márgenes mínimos, la presencia de sus estrellas puede marcar la diferencia.