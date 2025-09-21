El Olympique Marsella vs PSG, suspendido por amenaza de lluvias y con la incógnita del Balón de Oro

El esperado clásico francés entre el Olympique de Marsella y el Paris Saint-Germain, correspondiente a la quinta jornada de la Ligue 1, no pudo disputarse este domingo en el Estadio Vélodrome. La amenaza de intensas lluvias sobre la ciudad mediterránea llevó a las autoridades a decretar la suspensión del encuentro por motivos de seguridad, tanto para los futbolistas como para los aficionados.

Según el reglamento de la liga francesa, los partidos suspendidos por condiciones meteorológicas deben reprogramarse al día siguiente. Sin embargo, este caso presenta una particularidad que complica el escenario. Mañana lunes está prevista la gala del Balón de Oro en París, cita en la que varios jugadores del PSG estarán presentes y en la que se espera que el club capitalino sea el gran protagonista de la noche.

🚨 C'EST OFFICIEL !



En raison des fortes intempéries attendues à Marseille, OM-PSG est reporté, a annoncé à l'AFP le préfet des Bouches-du-Rhône.https://t.co/aMnE3KzhuU pic.twitter.com/63gDaueTF6 — RMC Sport (@RMCsport) September 21, 2025

La coincidencia de fechas abre un debate sobre la viabilidad de disputar el clásico apenas horas antes de una ceremonia de repercusión mundial. El PSG no solo podría acudir a la gala con futbolistas fatigados, sino que también quedaría comprometida la organización del evento, que ya ha anunciado la presencia de varias estrellas del equipo de Luis Enrique.

La Liga francesa aún no ha comunicado oficialmente la nueva fecha para el choque, aunque todo apunta a que el aplazamiento podría prolongarse más allá de lo previsto. El Marsella–PSG, uno de los duelos más seguidos de la temporada, queda así en suspenso mientras el fútbol francés espera una resolución que contente a todos.