El once combinado de la selección de México y Estados Unidos para su amistoso

Este sábado 3 de octubre se dará una edición más del Clásico de la CONCACAF entre México y Estados Unidos, a celebrarse en el State Farm Stadium, de Glendale, Arizona. Precisamente la última vez que se vieron las caras fue en la gran final de la Copa Oro 2025 que acabó a favor de los mexicanos por 1-2 gracias a las dianas de Raúl Jiménez y Edson Álvarez, mientras el descuento fue a través de Chris Richards.



El Tricolor ha comenzado un nuevo proceso bajo el mando de Rafael Márquez, quien espera formar un equipo competitivo que pueda calificar sin ningún agravio al Mundial 2030, dando oportunidad a nuevos talentos jóvenes. Del otro lado, el Team USA apostó por la continuidad del argentino Mauricio Pochettino, aunque este también ha echado mano de rostros frescos.



Si bien ninguna de las dos selecciones pudo convocar a todas sus estrellas, sí pudieron contemplar a algunos de los futbolistas que tuvieron presencia en la Copa del Mundo 2026, acompañados de nuevos valores que podrían volverse fundamentales en el presente proceso.



Aquí te dejamos el once combinado de ambas selecciones para su amistoso:

1. Portero: Matt Freese

Matt Freese | Rich Storry/GettyImages

El guardameta fue titular en la pasada Copa del Mundo haciendo su debut con Las Barras y Las Estrellas en junio del 2025. El portero del New York City FC ha defendido la causa de su nación desde la sub-19 y sub-23.



La realidad es que el tema del arco podría inclinarse también a favor de Raúl Rangel, ya que los dos tienen estadísticas similares como seleccionados.

2. Defensa: Johan Vásquez

Johan Vásquez | Jamie Sabau/GettyImages

El zaguero es capitán y titular indiscutible con el Genoa de Italia, siendo un hombre clave en la columna de México. Con buen juego aéreo y fuerte mentalidad, apunta a disputar su tercer Mundial si todo va por buen puerto.



Desde el 2021 ha defendido la casaca italiana, además del Cremonese, además desde el 2019 porta los colores del Tricolor ganando el bronce en los Juegos Olímpicos.

3. Defensa: Chris Richards

Chris Richards | Taylor Banner/USSF/GettyImages

El zaguero ha sido uno de los más regulares de su selección desde que se puso el jersey en el 2020, teniendo una buena Copa del Mundo en el 2026.



El oriundo de Alabama también puede jugar como lateral derecho, donde es un peligro constante. Su debut profesional se dio con el Bayern Múnich de Alemania aunque ahora se debe al Crystal Palace de Inglaterra.

4. Lateral izquierdo: Jesús Gallardo

Jesús Gallardo | Omar Vega/GettyImages

Es uno de los más experimentados de ambas selecciones, ya que lleva sobre su espalda tres Mundiales, manteniendo un nivel aceptable.



El defensa ya lleva más de cien partidos como seleccionado nacional, participando en más de diez torneos diferentes.



El también extremo ha aportado tres anotaciones y ocho asistencias, aunque parece que terminará cediendo la estafeta a Mateo Chávez.

5. Lateral derecho: Sergiño Dest

Sergiño Dest | Joe Puetz/GettyImages

Formado en el Ajax de Ámsterdam de los Países Bajos, el defensor pasó por las filas del Barcelona de España y el AC Milán de Italia hasta que fue fichado por el PSV Eindhoven de los Países Bajos.



Desde la sub-17 formó parte de las inferiores del Team USA acudiendo a los diferentes Mundiales de la categoría.



Es bueno defendiendo, pero mejor atacando.

6. Pivote: Erik Lira

Erik Lira | Omar Vega/GettyImages

Ya demostró que tiene nivel suficiente para poder jugar en Europa, pues estuvo a nada de cerrar su traspaso con el AS Mónaco de Francia.



A pesar de no cumplir su objetivo, El Pitbul se mantiene en un buen nivel y apunta para ser otro estandarte en el mediocampo mexicano con su buena labor de recuperación y recorrido dentro del terreno de juego.



La otra opción en el puesto es Tyler Adams del Bournemouth inglés.

7. Mediocentro: Giovanni Reyna

Giovanni Reyna | Joe Puetz/GettyImages

Otro experimentado de los Estados Unidos, ya que los representa desde las categoría sub-15 hasta debutar con la Absoluta en el 2020. De hecho pudo haber representando también a Argentina, Portugal o Inglaterra, pero optó por los norteamericanos. Tiene 44 participaciones con diez anotaciones.



Toda su carrera la ha hecho en Europa al formarse en el Borussia Dortmund de Alemania para luego pasar por el Nottingham Forest de Inglaterra, el Borussia Mönchengladbach y el Estrasburgo de Francia.



Otra alternativa es Sebastian Berhalter, del Middlesbrough inglés, quien en los dos cotejos anteriores ya hizo dos tantos y dos asistencias.

8. Mediocentro: Malik Tillman

Malik Tillman | Rich Storry/GettyImages

Uno de los más peligrosos, ya que tiene buena visión de juego, un gran físico y no teme encarar en el mano a mano.



Durante el Mundial 2026 jugó cinco juegos logrando dos dianas, pero ha sido un pilar ofensivo en torneos como la Copa Oro y Liga de Naciones.



Tal como otros, representa a USA desde la sub-15, además de tener rodaje europeo por surgir del Bayern Múnich de Alemania, aunque ahora porta los colores del Bayer Leverkusen, también de la Bundesliga.

9. Extremo izquierdo: Gilberto Mora

Gilberto Mora | Omar Vega/GettyImages

La mejor versión de la perla de Xolos de Tijuana es como centrocampista, pero para poder armar un once realmente competitivo se decidió moverlo a otra zona que conoce bien.



El mundialista en 2026 tiene gran velocidad, desborde y regate, por eso es un peligro jugando por las bandas. Se augura un gran futuro para el chiapaneco que ahora porta el dorsal ‘10’ con México.

10. Extremo derecho: Roberto Alvarado

Roberto Alvarado | Omar Vega/GettyImages

Muchos cuestionaban porque el atacante de Chivas fue añadido en la lista final del Mundial 2026, sin embargo, calló la boca de más de uno porque terminó siendo sin duda uno de los mejores hombres del combinado azteca con tres asistencias.



El dos veces mundialista se ha convertido en un fijo del Tricolor.

11. Delantero: Julian Hall

Julian Hall | Icon Sportswire/GettyImages

Comandando el ataque estaría Ricardo Pepi, pero abandonó el campamento por lesión. También están Armando González, de gran presente en el Olympiacos de Grecia, y Santi Giménez, con experiencia europea, pero el fútbol muchas veces es de momentos.



El joven del New York Red Bulls marcó en los dos amistosos del Team USA contra Perú y Chile y podría hacerlo una vez más, aparte aportó una asistencia frente a los incas. Con 18 años, el atacante ya se está conviertiendo en una sensación.