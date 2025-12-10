El once ideal combinado de la final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres UANL

Después de haber sido los mejores equipos de la fase regular, el Deportivo Toluca FC se medirá por primera vez al Club Tigres UANL en la definición del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en lo que ya se ha vuelto todo un clásico moderno de las Liguillas.

Ambos clubes se han vuelto en rivales constantes por el título, al grado de sumar su octavo enfrentamiento en la fase final, pero será la primera ocasión que se cruzarán en la gran final por lo que el cuadro escarlata quiere sumar su doceavo título de liga y el conjunto regiomontano quiere colocar en sus vitrinas el noveno campeonato liguero de su historia.

Una vez dicho lo anterior, en la siguiente lista haremos un once ideal combinado entre los mejores elementos de cada club a sabiendas que será muy complicado por la tremenda calidad de ambas plantillas con un esquema táctico de 4-2-3-1.

1. Nahuel Guzmán - Portero

Nahuel Guzmán es el mejor portero en la historia de Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

Aquí no hay duda de que el experimentado guardameta argentino es el mejor portero en la historia del club felino y uno de los mejores que han jugado en el fútbol mexicano.



A pesar de ser un personaje muy polémico, se ha caracterizado por tener una gran personalidad, excelente en atajar penales y jugar con los pies. Con 39 años es el capitán y líder del equipo. Llegó al club desde el 2014 y ha sido parte de cinco campeonatos de Primera División en México, por lo que buscará conquistar el sexto a nivel personal y noveno para la institución felina.

2. Jesús Garza - Lateral derecho

Jesús Garza | Azael Rodriguez/GettyImages

El lateral derecho mexicano surgió de la cantera de Tigres, es joven con apenas 25 años, rápido, explosivo en ataque y con muy buen recorrido.



Actualmente ya suele ser un titular habitual de Guido Pizarro mandando al banquillo al veterano Javier Aquino. Nos decantamos por él antes que por Diego Barbosa que también es un titular y experimentado lateral derecho, dada su afinidad con el club regio y que venido desde abajo en el club ya con experiencia en un club ganador.

3. Rómulo Zwarg - Defensa central

Rómulo Zwarg | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

El central y pivote joven de 25 años es un fichaje reciente de inicios del 2025, fuerte físicamente, bueno en el juego aéreo y con salida de balón.



A su llegada a México, el brasileño prácticamente se ganó el puesto titular, este último semestre ha disputado más de 20 compromisos entre todas las competencias mostrando su calidad técnica.

4. Federico Pereira - Defensa central

Federico Pereira | Kevork Djansezian/GettyImages

El polivalente lateral derecho o central uruguayo de 25 años, es sólido defensivamente, potente y con experiencia reciente en torneos sudamericanos.



Llegó en 2025 como refuerzo de los Diablos Rojos y de inmediato se hizo de un lugar en el once titular disputando en estos últimos seis meses más de 25 partidos.

5. Jesús Gallardo - Lateral izquierdo

Jesús Gallardo | Jam Media/GettyImages

El versátil lateral y extremo izquierdo es un seleccionado mexicano, incansable, con gran centro y llegada al área. Además, es un titular indiscutible de Antonio Mohamed.



A su llegada al ‘Infierno’ se hizo de un lugar y en el último semestre ha disputado más de 20 compromisos entre todas las competencias. Lo que lo colocan como el mejor mexicano lateral por izquierda del fútbol mexicano a pesar de ser constantemente criticado.

6. Franco Romero - Mediocentro

Franco Romero | Hector Vivas/GettyImages

El mediocampista defensivo argentino de 25 años es fuerte en la marca con buen quite y distribución de balón, que han aportado al extraordinario nivel de juego de los choriceros.



Este último año se volvió un titular fijo del cuadro escarlata, disputando más de 23 partidos en todas las competiciones. Lo que ha hecho que su valor en el mercado incremente considerablemente.

7. Fernando Gorriarán - Mediocentro

Fernando Gorriarán | Azael Rodriguez/GettyImages

El mediocampista uruguayo es el motor del equipo, posee gran disparo de media distancia, llegada al área y mucha intensidad.



En años recientes ha sido considerado uno de los mejores en su posición dentro del campeonato mexicano y con los felinos es una pieza clave en el centro del campo siendo uno de los referentes y capitanes del club.

8. Marcel Ruiz - Volante derecho

Marcel Ruiz | Jam Media/GettyImages

El mediocampista mexicano de 25 años es seleccionado mexicano, tiene una excelente visión, pase filtrado y gol. Actualmente es uno de los capitanes del club siendo cerebro del equipo escarlata.



En el último año y medio su nivel de juego ha crecido considerablemente siendo un habitual en el combinado nacional e inclusive ya siendo sondeado por poderosos clubes extranjeros como desde el fútbol brasileño y seguramente muy pronto podría emigrar al Viejo Continente.

9. Ángel Correa - Mediocampista ofensivo

Ángel Correa | Azael Rodriguez/GettyImages

El atacante argentino fue el fichaje bomba de los felinos para el Apertura 2025 proveniente del Atlético de Madrid y no fue para menos, pues cayó del pie en el conjunto de San Nicolás de los Garza desde sus primeras apariciones con el equipo mostró su extraordinaria calidad de juego, haciéndose presente con varias anotaciones y de inmediato coleándose como un titular.



El campeón del mundo es rápido, regateador, desequilibrante y cuenta con una gran definición, además, de tener un gran olfato goleador para aparecerse en los momentos claves.

10. Juan Brunetta - Volante izquierdo

Juan Brunetta | Azael Rodriguez/GettyImages

El polivalente extremo argentino es un zurdo exquisito, asistidor, tiro libre y gran último pase. Líder en asistencias del torneo y con mucho gol.



Es otro jugador que desde su arribo al cuadro de Nuevo León se hizo presente con goles y asistencias demostrando su tremenda calidad y capacidad asociativa, así como capacidad para competir dentro de un club con muchos elementos de buena calidad.

11. Paulinho - Centro delantero

Paulinho es el goleador de los Diablos Rojos | Hector Vivas/GettyImages

El delantero centro portugués llegó a principios del 2025 a México y de inmediato mostró su capacidad goleadora en el fútbol mexicano al grado de convertirse en dos veces campeón de goleo individual de la Liga MX de manera consecutiva.



Es un jugador potente, rápido y con gran definición. Autor de varios goles importantes en el Apertura 2025. Forma dupla letal con Alexis Vega cuando no está lesionado y debido al gran nivel que ha lucido este año está en el radar de la selección portuguesa para acudir al Mundial 2026.