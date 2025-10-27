El once ideal de futbolistas que compartieron equipo con Ronaldinho

Si hay alguien en el fútbol al que no se lo reconoció-reconoce como merece, es Ronaldinho; ganó trofeos de todo tipo y generó disfrute en más de una Nación, con gambetas, pases, goles y alegría. Y, como si fuera poco, se dio el tupé de jugar con una lista interminable de megacracks.

Repasamos once grandes futbolistas que compartieron plantel con Dinho, el astro de Brasil...

1. Dida

Dida | Stu Forster/GettyImages

Dinho conoció a Dida en 1998/99 en la Selección de Brasil y allí permanecieron durante un largo tiempo juntos. Hasta que, más tarde, se encontraron en el Milán para disfrutarse en el día a día. 92 PJ con la Muralla multicampeona. El arquero que más veces lo respaldó al Gaúcho.

2. Carles Puyol

FBL-EUR-C1-FINAL-BARCELONA-ARSENAL | GABRIEL BOUYS/GettyImages

Dos caracteres opuestos; la desfachatez y la cordura. Pero en cancha, vaya que se disfrutaron... Disputaron juntos 182 partidos en el Barcelona, con un promedio de 2,15 puntos por juego. Dinho sabía que podía arriesgar dónde y cuándo quería, porque había un León atrás.

3. Roberto Carlos

WC2002-BRA-ROBERTO CARLOS-RONALDINHO GAUCHO | ANTONIO SCORZA/GettyImages

En 49 PJ en la Selección de Brasil, se amaron de principio a fin. Aquí Ronaldinho se dio cuenta que podía implementar el pase no-look, ya que por el surco izquierdo un cráneo brilloso siempre iba a llegar.

4. Cafú

SOC-BRAZIL-ELIMINATORIAS-PRACTICA | ANTONIO SCORZA/GettyImages

Simplemente, compartieron cancha en la Selección de Brasil en 43 PJ. Todos hubiésemos querido un poco más de esta sociedad, pero Cafú tenía algunos años por encima de él...

5. Andrea Pirlo

AC Milan's Pato (L) celebrates with team | FABIO MUZZI/GettyImages

Lo espontáneo y lo estudiado se unieron en el campo de juego en el Milán para escribir el manual de cómo jugar al fútbol y -además- ejecutar tiros libres directos. Con ellos dos en cancha podías perder o ganar, pero, si algo no iba a faltar, eran momentos para gozar. Mágicos.

6. Lucio

SOC-BRAZIL-PRACTICE | MAURILIO CHELLI/GettyImages

El Mariscal brasilero rompía y el astro se reía en la mitad del campo con la pelota en el pie. Cada uno entendía su rol y así les fue en la Selección de Brasil: Campeones del Mundo 2002.

7. Robinho

Milan's Brazilian forward Ronaldinho (R) | PHILIPPE DESMAZES/GettyImages

En uno de los mejores momentos de la carrera de Robinho, Dinho tuvo la dicha de encontrarlo como socio. Más allá de la Selección de Brasil, se reencontraron para jugar a la pelota en Milán. ¿Por qué tanta habilidad?.

8. Andrés Iniesta

Barcelona's Andres Iniesta (L) celebrate | JOSE JORDAN/GettyImages

Marcaron el camino del Barcelona como uno de los grandes clubes del mundo. Ganaron cinco títulos, incluida la Champions League. Ellos pusieron los primeros bloques para acostumbrar al Barcelonismo a la victoria. Dinho aprendió a complementar la habilidad con inteligencia al lado de Don Andrés.

9. Ronaldo

Brazil's Ronaldo (L) is congratulated by teammate | PASCAL GUYOT/GettyImages

El destino hizo que el Fenómeno y Ronaldinho se crucen en la misma pista, en el mismo baile, para enseñarnos los mejores pasos con la esférica en los pies. ¿Cuándo un dúo con este disfrute, querido fútbol?

10. Lionel Messi

Villarreal v F.C. Barcelona | Denis Doyle/GettyImages

Desde los inicios de La Pulga le marcó el camino con la pelota en los pies y una sonrisa. Disputaron juntos 80 partidos y elevaron al Barcelona al primer escalón. Simplemente Fútbol.

11. Neymar Jr.

Brazil's forwards Neymar (L) and Ronaldi | FABRICE COFFRINI/GettyImages

Tan solo compartieron 10 partidos en el mismo campo con la Verdeamarela y, así y todo, parecieron alcanzar para enseñarle la esencia de Brasil en el fútbol. Ambos llevaron el barrio al profesionalismo sin retoques. Talento Espontáneo.

