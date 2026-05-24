El once ideal de la Premier League 2025/26

La temporada 2025/26 de la Premier League dejó grandes rendimientos individuales en una campaña marcada por la pelea constante en la parte alta de la tabla.

El Arsenal logró imponer condiciones con un equipo sólido y equilibrado, mientras que el Manchester City volvió a sostenerse entre los protagonistas gracias a sus figuras ofensivas. El Liverpool, el Chelsea y el Manchester United también aportaron nombres que fueron determinantes a lo largo del campeonato.

🚨 𝗧𝗥𝗨𝗘 𝗢𝗥 𝗙𝗔𝗟𝗦𝗘: After the format change, Premier League teams will dominate the Europa League and Conference League for years due to their massive budgets. pic.twitter.com/0r3H1V4UCr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 22, 2026

El equipo ideal refleja justamente ese dominio de los clubes que marcaron el ritmo del torneo; reúne talento, regularidad y protagonismo en los momentos decisivos de la temporada inglesa.

El XI ideal de la Premier League 2025/26

1. David Raya (Arsenal) - Arquero

Arsenal v Burnley - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

El arquero español fue una de las grandes garantías del campeón inglés. Seguro bajo los tres palos, determinante en partidos clave y fundamental en la salida desde el fondo, Raya terminó consolidándose como uno de los mejores arqueros del fútbol europeo.



Su regularidad fue clave para que el Arsenal tuviera una de las defensas menos vencidas de la Premier.

2. Jurriën Timber (Arsenal) - Defensor

Arsenal v Everton - Premier League | David Price/GettyImages

Después de temporadas marcadas por las lesiones, el neerlandés logró afianzarse como una pieza indispensable. Su versatilidad para jugar como lateral o central le dio múltiples soluciones tácticas a Mikel Arteta, además de aportar solidez defensiva y salida limpia.

3. William Saliba (Arsenal) - Defensor

Arsenal v Burnley - Premier League | David Price/GettyImages

El francés volvió a demostrar porqué es considerado uno de los centrales más completos del mundo. Dominante en el juego aéreo, rápido en los cruces y con una gran capacidad de anticipo, fue el líder de una defensa que sostuvo al Arsenal en la pelea hasta el final.

4. Virgil van Dijk (Liverpool) - Defensor

Aston Villa v Liverpool - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

A pesar de los años, el neerlandés siguió mostrando jerarquía y liderazgo. Su experiencia y presencia física fueron determinantes para darle equilibro a la defensa de los Reds.

5. Josko Gvardiol (Manchester City) - Defensor

Manchester City v Crystal Palace - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El croata terminó de consolidarse como uno de los defensores más completos de Europa. Capaz de jugar como central o lateral, aportó salida limpia, agresividad y regularidad en el sistema táctico de Pep Guardiola.

6. Bruno Fernandes (Manchester United) - Mediocampista

Manchester United v Nottingham Forest - Premier League | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

El portugués volvió a ser el futbolista más influyente del United. Con asistencias, goles y personalidad para asumir protagonismo en cancha, sostuvo al equipo durante gran parte de la temporada.

7. Declan Rice (Arsenal) - Mediocampista

Arsenal v Burnley - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Dueño del equilibrio del mediocampo, el inglés combinó recuperación, despliegue y llegada al área rival. Su crecimiento como líder terminó siendo clave para la consagración del Arsenal.

Arsenal Squad watch AFC Bournemouth v Manchester City | Stuart MacFarlane/GettyImages

8. Enzo Fernández (Chelsea) - Mediocampista

Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

A pesar de las polémicas disciplinarias que condicionaron parte de su temporada, el argentino tuvo una de las campañas más completas desde su llegada a Inglaterra. Manejó los tiempos del equipo, aportó claridad en la distribución y se consolidó como referente del mediocampo de Chelsea.

9. Mohamed Salah (Liverpool) - Delantero

Liverpool v Crystal Palace - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El egipcio mantuvo su nivel de excelencia una temporada más, antes de su despedida de Anfield. Entre goles y asistencias, volvió a ser el líder ofensivo de Liverpool y una amenaza constante para cualquier defensa.

10. Erling Haaland (Manchester City) - Delantero

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Visionhaus/GettyImages

El noruego siguió rompiendo estadísticas con una facilidad impresionante para convertir. Su capacidad goleadora volvió a sostener al City en la pelea por el campeonato hasta el final.

11. Bukayo Saka (Arsenal) - Delantero

West Ham United v Arsenal - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Desequilibrante, veloz y cada vez más decisivo, Saka fue una de las grandes figuras del Arsenal campeón. Su capacidad para resolver partidos importantes y su crecimiento como líder ofensivo lo terminaron convirtiendo en uno de los nombres propios de la temporada.