El once ideal de la selección de Estados Unidos para el Mundial 2026, según ChatGPT

La Copa del Mundo 2026 de la FIFA está a nada de comenzar y los Estados Unidos, al ser anfitriones, han asegurado ya su participación en este certamen. Sin embargo, no pueden confiarse y deberán echar mano de los mejores jugadores a disposición para intentar sacar el mejor resultado en sus participaciones previas.

La primera justa mundial que se llevó a cabo en Uruguay en 1930, fue la ocasión en la que los norteamericanos se colocaron en mejor posición en su historia, ahí terminaron en el tercer puesto luego de caer seis por uno frente a la selección argentina en las semifinales, después de eso tuvieron un octavo puesto en Corea Japón 2022 y no mucho más.

Mauricio Pochettino tendrá una decisión compleja a la hora de colocar el primer once con el que enfrentará a Paraguay el 12 de junio de este mismo año en el SoFi Stadium y es que en los últimos meses muchos jugadores han sobresalido en sus ligas y en los enfrentamientos amistosos que ha tenido el conjunto de las Barras y las Estrellas. Es así que en Sports Illustrated consultamos a ChatGPT cuál sería el equipo titular del argentino.

United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup Draw | Brad Smith/ISI Photos/USSF/GettyImages

POR: Matt Freese - El arquero del New York City jugó 36 partidos la última campaña de la Major League Soccer y consiguió mantener su portería en cero en once ocasiones. Está por encima del 70% de atajadas y estará en la cancha sí o sí.

LD: Sergiño Dest - Este hombre tiene gran experiencia en suelo europeo, juega para el PSV Eindhoven en donde es titular y donde marca diferencia. Esta campaña ha participado en cinco goles para su equipo, una anotación y cuatro asistencias.

DFC: Chris Richards - El central norteamericano es pieza inamovible en el Crystal Palace, sumando demasiados minutos en una liga tan exigente como lo es la Premier. Tiene 35 juegos a cuestas y ya hasta se ha hecho presente en el marcador.

DFC: Tim Ream - El Charlotte no tuvo suerte en los últimos playoffs de la MLS, pero este hombre siempre fue más que sobresaliente. Con la pelota en los pies tiene mucha habilidad, además de participar en 90 recuperaciones de balón por temporada.

LI: Antonee Robinson - Este hombre del Fulham no es el que mejores estadísticas tiene en la Premier League, pero sin lugar a dudas tiene un lugar solo por el hecho de estar ahí. Durante el 2025 no tuvo llamados, pero su nivel actual habla por sí solo.

Stoke City v Fulham - Emirates FA Cup Fourth Round | Malcolm Couzens/GettyImages

MCD: Tyler Adams - Cuando el Bournemouth lo necesita, ha respondido con creces. Tiene un 84% de acciones defensivas completadas y para una liga como esa, no es cosa sencilla. No tiene minutos con su país, pero caería bien en el equipo.

ED: Timothy Weah - La Juventus decidió ceder al Marsella a este jugador y ha tenido una temporada destacable. Por su banda es implacable y gusta de surtir pelotas para que sus compañeros logren marcar. Ya anotó en liga y también en Champions League.

MC: Weston McKennie - Si la Juventus estuvo cerca de meterse a los octavos de final de la Champions en gran medida fue por este hombre, quien marcó el tercer gol del encuentro de vuelta y en la ida dio una asistencia. Si logra mantener el nivel, estará.

MCO: Diego Luna - El 10 del Real Salt Lake tiene una leve lesión que lo ha marginado en el arranque de la liga norteamericana, pero ha demostrado que en 18 partidos con la camiseta de su país, es capaz de cualquier cosa.

New York Red Bulls v Real Salt Lake | Jordan Bank/GettyImages

EI: Christian Pulisic - Al inicio de la campaña sufrió muchas críticas, pero tras la última fecha FIFA su nivel fue en aumento y tan solo en un juego contra el Udinese logró dos goles y una asistencia, mismos que le dieron los ánimos para acrecentar dichas cifras.

DC: Josh Sargent - Este hombre tuvo un paso por el Norwich y el Werder Bremen sin muchos aspavientos, pero ahora llegó a la MLS para aportarle al Toronto toda su experiencia. Trae a cuestas 71 goles en Europa, un número para anda despreciable.

Acorde a ChatGPT, este equipo tiene una columna vetebral sólida en donde destacan jugadores que tienen un gran bagaje en el futbol europeo, combinado con la potencia y físico que da disputar la Major League Soccer. Además esta IA afirma que con el empuje de estar en casa, estas virtudes podrían hacer que cualquier rival llegue a incomodarse.

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