El once ideal de las Chivas de Guadalajara si ficharan al mejor mexicano en su posición

El Club Deportivo Guadalajara se mantiene hundido como lo ha hecho en la mayoría del tiempo en los últimos ocho años, este torneo comenzaron otro proyecto de la mano de Diego Milito y se mantienen luchando entre la eliminación y el play-in.

Como de costumbre el equipo no inspira confianza aunque dé destellos de buenos momentos, una semana pueden vencer al acérrimo rival en el Clásico Nacional y para la otra vuelven a perder con quien le pongan enfrente.

La irregularidad en el equipo ha sido algo normal en los años recientes, por ese motivo hemos fantaseado con el once ideal del conjunto tapatío si tuvieran al mejor futbolista mexicano de cada posición en la actualidad usando la formación 3-4-3.

1. Luis Ángel Malagón

Luis Ángel Malagón | Jam Media/GettyImages

El portero mexicano de las águilas es el mejor en su posición en los últimos años y es el candidato a ser el guardameta titular de la selección mexicana en el Mundial 2026.



En ese sentido, tendría de suplente a Raúl Rangel en el banquillo como su suplente.

2. César Montes

César Montes | Omar Vega/GettyImages

El central mexicano juega en Rusia y ha mantenido su sueño intacto de permanecer en el fútbol europeo, así sea en dicho país que vive momentos complicados en su gobierno.

3. Jesús Orozco

Jesús Orozco | Simon Barber/GettyImages

Uno de sus exjugadores sigue siendo convocado al tricolor, aunque viene siendo el tercer central.



Su nivel le han permitido seguir siendo considerado por el ‘Vasco’.

4. Johan Vásquez

Johan Vásquez | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Es el mejor central mexicano de la actualidad, se ha convertido en el capitán del Genoa de Italia.



Su participación con México ha ganado importancia por su buen nivel.

5. Orbelín Pineda

Orbelín Pineda | Doug Zimmerman/ISI Photos/GettyImages

El ‘Maguito’ como volante por derecho podría darle más velocidad a las bandas y podría generar mayor peligro dando más pases y asistencias a los delanteros.

6. Gilberto Mora

Gilberto Mora | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El juvenil de apenas 16 años ya impresiona por su gran calidad y próximamente lo veremos en el Viejo Continente, actualmente sería titular en cualquier club del fútbol mexicano.

7. Edson Álvarez

Edson Álvarez | Omar Vega/GettyImages

El capitán de la selección mexicana y americanista podría jugar en el chiveríp sin problema, y es que no tienen a ningún elemento de su calidad.

8. Marcel Ruiz

Marcel Ruiz | Jam Media/GettyImages

Marcel incrementó su nivel de juego de manera exponencial en los últimos meses y es un jugador que hace años debió haber sido fichado por el cuadro rojiblanco, pero como de costumbre no se les dio.

9. Roberto Alvarado

Roberto Alvarado | Hector Vivas/GettyImages

En el caso del 'Piojo' es el único jugador de su plantilla actual que podría ser titular entre los mejores jugadores mexicanos de la actualidad y es que ha sabido mantenerse en buen nivel y mostrar su calidad siendo un convocado habitual del tricolor.

10. Raúl Jiménez

Raúl Jiménez | Dan Mullan/GettyImages

El delantero del Fulham ha sido el centrodelantero del combinado azteca desde hace más de 10 años y se ha mantenido como un atacante clave.



En la actualidad ha recuperado su mejor nivel con 34 años y se ve que quiere seguir jugando más tiempo.

11. Alexis Vega

Alexis Vega | Jam Media/GettyImages

Ya lo tuvieron en sus filas, pero no lo supieron valorar o simplemente en su último bajón de juego, el equipo estaba en una crisis peor y optaron por darle salida, porque al final sí era uno de los mejores pagados del club, pero fuera del equipo se pudo volver a reencontrar.