El once ideal del Liverpool tras el mercado de fichajes de verano de 2025

Los fondos eran extremadamente limitados durante el verano de debut de Arne Slot a cargo del Liverpool, pero los recursos se aflojaron significativamente después de su triunfo en la Premier League.

Los Rojos gastaron 446,5 millones de libras en caras nuevas este verano, rompiendo varios récords en el proceso, incluido el gasto más alto en una ventana individual y la tarifa de transferencia récord de la Premier League.

Ahora que su gasto frenético ha terminado, Slot puede evaluar la notable plantilla que el Liverpool ha formado este verano. Han derrochado en defensa y ataque con el objetivo de defender su título de la Premier League y sumar más títulos a su abultado palmarés.

La gran cantidad de opciones de Slot le ofrece algunos dolores de cabeza de selección bienvenidos para la campaña 2025-26, es decir, elegir su once más fuerte cuando todos los jugadores estén en forma y disponibles.

El once ideal del Liverpool tras el mercado de fichajes de verano (4-2-3-1)

GK: Alisson

Se espera que Giorgi Mamardashvili sea el futuro del Liverpool, pero Alisson sigue siendo, sin duda, su presente. El brasileño sigue siendo uno de los mejores porteros del planeta y continúa aportando contribuciones decisivas a los Reds semanalmente. Mamardashvili será increíblemente útil para la rotación y en el probable caso de que Alisson sufra alguna lesión durante la campaña, pero Slot no tiene dudas sobre su mejor portero: Alisson.

Lateral derecho: Jeremie Frimpong

La marcha de Trent Alexander-Arnold parece ya muy lejana, con Jeremie Frimpong rápidamente instalado como su sustituto. El internacional holandés, que brilló con la camiseta del Bayer Leverkusen durante varias temporadas, ofreció ánimos durante la pretemporada, pero sufrió una lesión al principio de su carrera en el Liverpool que ha limitado su efectividad hasta la fecha.

Aún así, se espera que Frimpong lidere a Conor Bradley en el orden jerárquico una vez que regrese de su revés, y Liverpool ahora cuenta con dos laterales que tienen una mentalidad incluso más ofensiva que Alexander-Arnold y Andy Robertson como dúo.

Defensa central: Ibrahima Konate

El fallido traspaso de Marc Guéhi al Liverpool significa que Ibrahima Konaté, sin duda, mantendrá su puesto en el once inicial del Liverpool esta temporada, en medio de la incertidumbre sobre su futuro . El internacional francés, cuyo contrato termina el próximo verano, podría haber sido reemplazado por Guéhi, pero ahora tiene un puesto indiscutible en el once inicial.

Konaté no ha tenido el mejor comienzo de temporada (aunque mejoró mucho contra el Arsenal la última vez), pero es poco probable que Joe Gómez y Giovanni Leoni lo superen en la jerarquía de Slot.

Defensa central: Virgil van Dijk



Virgil van Dijk ha sido el coloso defensivo del Liverpool durante casi una década y el holandés sigue liderando con el ejemplo en la zaga. Ya ha demostrado su poderío físico en las victorias sobre el Arsenal y el Newcastle United, y no hay indicios de que vaya a bajar el ritmo a corto plazo.

Por supuesto, Slot tendrá que ofrecerle a Van Dijk más tiempo de descanso a medida que envejece (cumplió 34 años en julio), pero el Liverpool todavía no puede vivir sin su imperioso capitán.

Lateral Izquierdo: Milos Kerkez

Milos Kerkez ha sustituido inmediatamente a Robertson en el lateral izquierdo, y el húngaro, valorado en 40 millones de libras, es una apuesta segura para quedarse en el equipo, sin duda, a corto plazo. Si bien no ha tenido un comienzo impecable en Merseyside, el jugador de 21 años ya es un talento excepcional y tiene potencial para seguir mejorando.

A Robertson se le ofrecerán minutos esta temporada y aún tiene mucho que dar al Liverpool, pero será Kerkez, que está emergiendo rápidamente como uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, quien participará en partidos de alto perfil en la Premier League y la Champions League.

Mediocampista central: Ryan Gravenberch

La transformación de Ryan Gravenberch en la temporada 2024-25 fue excepcional y fundamental para el título del Liverpool. Los Reds han decidido no reforzar su plantilla durante el verano, lo que aumenta la presión sobre el holandés para que mantenga su excepcional forma.

Parece poco probable que el Jugador Joven de la Temporada 2024-25 de la Premier League decepcione, ya que no ha mostrado signos de declive al inicio de la temporada actual. Sigue siendo el centrocampista defensivo predilecto de Slot.

Mediocampista derecho: Alexis Mac Allister

El líder del ritmo del Liverpool fue vital para el segundo título de la Premier League del club la temporada pasada y su importancia en el mediocampo es innegable. Ha tenido problemas con las lesiones durante el verano y al comienzo de la nueva temporada, pero sigue siendo el centrocampista estrella del Liverpool gracias a su combinación de tenacidad y calidad técnica.

Mac Allister y Gravenberch se verán obligados a compartir minutos con jugadores como Dominik Szoboszlai y Curtis Jones, pero no hay duda de que son el doble pivote preferido de Slot cuando todos están en forma y saludables.

Mediapunta: Florian Wirtz

Las expectativas son muy altas para Florian Wirtz. La ex estrella del Leverkusen firmó por la entonces cifra récord británica de 116 millones de libras y llega como uno de los mejores centrocampistas ofensivos del mundo , con la afición de Anfield exigiendo un rápido retorno de la inversión. El alemán tardará en adaptarse, pero tendrá que encontrar su sitio con bastante rapidez.

Szoboszlai competirá por minutos con Wirtz, pero es el jugador de 22 años quien será titular en la mayoría de los partidos de los Reds esta temporada. Tiene la gracia, el estilo y la implacabilidad para ser una leyenda del Liverpool moderno si logra trasladar su nivel en la Bundesliga a la Premier League.

Extremo derecho: Mohamed Salah

Es poco probable que Mohamed Salah repita las impresionantes cifras que registró la temporada pasada. Marcó 34 goles y dio 23 asistencias en tan solo 52 partidos en todas las competiciones, la campaña más creativa y la segunda mejor goleadora de su carrera.

Aunque el Liverpool ha incorporado varias opciones prometedoras de ataque, Salah seguirá siendo esencial en su juego ofensivo. El jugador de 33 años es un jugador incansable y ya suma un gol y una asistencia esta temporada, a pesar de estar por debajo de su mejor nivel.

Extremo izquierdo: Cody Gakpo

La salida de Luis Díaz este verano le ha abierto la puerta a Cody Gakpo como titular indiscutible en la banda izquierda, ya que el Liverpool ha decidido no fichar a un sustituto directo del colombiano. Tienen plena confianza en el internacional holandés, quien recientemente firmó un nuevo contrato con el club.

Federico Chiesa y Rio Ngumoha brindarán apoyo por banda esta temporada, pero Gakpo será el jugador clave en la banda izquierda. Ya ha conseguido un gol y dos asistencias, y estará ansioso por superar su récord de 24 goles de la temporada pasada.

Centrodelantero: Alexander Isak

El Liverpool se vio obligado a esperar a su objetivo prioritario, pero finalmente consiguió la adquisición récord de la Premier League, Alexander Isak, por 125 millones de libras, justo antes del cierre del mercado. Una larga saga tuvo un final feliz para los Reds, que saben que han fichado a uno de los mejores delanteros del mundo: el internacional sueco.

Hugo Ekitiké se sentirá mal por tener que estar en el banquillo tras un excelente comienzo en el Liverpool, pero Isak es simplemente mejor jugador. Ambos compartirán minutos de juego en el 9, pero Isak será la joya de la corona al frente de un once excepcional.