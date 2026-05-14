El optimista mensaje de Erik Lira previo a la Copa del Mundo

Han iniciado los trabajos de la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo. Está claro que el Tri tiene mayores obligaciones debido a su condición de local. Así mismo lo entiende Erik Lira, quien asegura México hará una presentación para los libros de historia.

AGRADECIDO



Erik Lira agradeció a Cruz Azul por estar cerca de jugar un Mundial y de paso se dijo motivado por ser anfitrión:



"Nadie nos va a venir a ganar acá'.



📹 @ilianyAparicio pic.twitter.com/vl37KSXoCL — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 13, 2026

Hoy me toca estar acá, pero es gracias a Cruz Azul, a mis compañeros, al staff, cuerpo técnico y a la directiva, así que primero agradecerles que estoy acá. Después si estoy en el Mundial necesitaré de mi cuerpo técnico y mis compañeros para jugar la mejor Copa del Mundo en la historia de nuestro país y luego irme a Europa. Erik Lira

Asegura que el grupo se esfuerza hasta superar sus límites.

Estamos en la preparación del mejor Mundial en la historia para nuestro país. Somos locales y nadie nos va a venir a ganar aquí, de eso estoy seguro. Por eso todos mis compañeros están preparados y con la exigencia a tope. Erik Lira

El capitán de Cruz Azul afirma que la selección mexicana está en vías de hacer el mejor Mundial de su historia.

FBL-MEX-TRAINING | LUIS CORTES/GettyImages

Hacer el mejor Mundial de la historia de nuestro país no es tanto por el resultado, sino que los mexicanos se sientan identificados con los que salgan a la cancha. Que los jugadores veamos al aficionado y sepamos que nos sobreponemos a todo, que cualquier reto que nos venga lo podemos sacar adelante juntos. Eso implica que el 11 de junio con el estadio lleno, tanto los de adentro como los de afuera nos unamos y seamos México. Erik Lira

Concluyó defendiendo la siempre controversial presencia de Guillermo Ochoa en el Tri.

Memo es un ícono para todos, para mí es una figura porque crecí viendo a la selección de México y Guillermo Ochoa era el portero. Estar con él en el comedor y en la cancha es un privilegio y un honor. Me imagino que lo vivirá de manera diferente, ya que me imagino que es su último Mundial. Es como un niño, es el primero que está en el gimnasio, el primero que está en los comedores. Es una motivación extra para todos y un honor compartir con él vestidor y cancha. Erik Lira