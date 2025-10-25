El otro equipo que quiere impedir el regreso de Nico Paz al Real Madrid

Aunque la está rompiendo en su segunda temporada en el Como de Cesc Fábregas, Nico Paz quizás no vuelva al Real Madrid, ya que incluso pudiera quedarse en la Serie A, pero en un gigante.

Es que el volante hispano-argentino ha marcado cuatro goles y regalado cuatro asistencias en sus siete encuentros del Calcio italiano en la actual justa, motivo por el que es pretendido por grandes de la Premier League, tales son los casos del Arsenal y el Chelsea.

Sin embargo, el diario AS reveló que un tercer conjunto importante del balompié europeo desea fichar al canterano del Madrid el próximo verano: el Inter de Milán. De hecho, quien ganara la Serie A en la 2023/2024 estaría dispuesto a ofrecer alrededor de 58 millones de euros por el talentoso zurdo del Como.

💸 Millonada del Inter por Nico Paz



🚨 El Inter quiere impedir el regreso de Nico Paz al Real Madrid, avanzando una oferta imponente por el jugador argentino: 58 ‘kilos’ pic.twitter.com/LnZCH3SwyO — Diario AS (@diarioas) October 25, 2025

A pesar de que diversos medios han reportado que el propio Real se guarda una opción de recompra de Nico Paz en el verano de 2026 por 10 millones de euros, y al año siguiente cortesía de 11 millones, es factible que el Inter negocie con el club de la capital de España para obtener los servicios del internacional con Argentina si es que los primeros lo reclaman de vuelta una vez finalice la presente temporada. De lo contrario, los nerazzurri pactarían directamente con los biancoblú, que pagaron €6.000.000 en agosto de 2024 a la entidad del Santiago Bernabéu por la perla de 21 años.

Es cierto que el entrenador del Inter, Cristian Chivu, mantiene el esquema de su antecesor, Simone Inzagui, con un 3-5-2, sin mediapunta. No obstante, de obtener al habilidoso futbolista surgido en La Fábrica, el preparador rumano tendría variantes tácticas, aunado al hecho de intentar reconvertir a este último en interior para determinados partidos.

Por otro lado, si el Madrid decide repescar a Paz y quedárselo, el DT Xabi Alonso lo usaría como extremo derecho, a perfil cambiado, peleando un puesto con el también argentino Franco Mastantuono, mientras que el turco Arda Güler se establecería en rol de centrocampista organizador.