El presente por el que atraviesan las Chivas de Guadalajara es digno de admiración. Este Clausura 2026 de la Liga MX son el único equipo con seis de seis victorias y tienen en su plantilla a uno de los mejores jugadores del balompié azteca: Armando 'Hormiga' González, quien ya fue campeón de goleo el certamen pasado y quiere repetir dicha historia.

Contra el Club América, este fin de semana en el Clásico Nacional, el atacante rojiblanco volvió a marcar gol y llegó a cinco tantos en seis partidos disputados este torneo, para así llegar a un marcar en promedio cada 83 minutos.

'Hormi' tuvo al menos dos jugadas de peligro antes de hacerse sentir en el área tras un cobro de tiro de esquina de Roberto Alvarado, mismo que fue peinado por Diego Campillo al primer palo y ahí apareció el goleador, para empujarla ante la marca de un defensor azulcrema, quien no pudo evitar la caída de su marco.

✅ El tiro de esquina

✅ La peinada

✅ El desmarque

✅ El remate



ES UN GOLAZO DEL GUADALAJARA 🔥



📺 Sigue el partido EN VIVO por la señal de @PrimeVideoMX 👉 https://t.co/Y5mSRcAvHe pic.twitter.com/AtPrFA6XNl — CHIVAS (@Chivas) February 15, 2026

Desde hace tiempo que el Rebaño Sagrado no tenía un goleador como González, quien ya logró doce tantos el certamen pasado para salir campeón de goleo junto a Paulinho, quien logró esta hazaña por tercera ocasión consecutiva y también a lado de Joao Pedro, quien obtuvo este galardón por primera ocasión desde que llegó a México.

Además, Armando González marcó por segundo Clásico consecutivo y llegó a cuatro partidos al hilo anotando, siendo sus víctimas el Querétaro, Atlético San Luis, Mazatlán y ahora las Águilas. Dicha racha nos habla de la posibilidad de volver a ser el máximo goleador de la Liga MX, puesto que en el torneo pasado, hasta esta fecha, aún no tenía estos números.

Esta es la comparativa de goles de 'Hormiga' González rumbo a otro título de goleo

El paso que lleva Armando González en este campeonato, nos habla de la latente posibilidad de volver a conseguir dicho galardón, hoy es el segundo máximo romperedes solo un tanto debajo de Joao Pedro, quien este Clausura 2026 ha marcado en seis ocasiones.