Todavía faltan varias semanas para la jornada retro de LaLiga y, de todas formas, el Barcelona decidió no participar por cuestiones de producción, aun así el club encontró la manera de mirar hacia atrás. En la previa del partido ante el Rayo Vallecano, el equipo salió al campo con una camiseta que remite a una etapa gloriosa de su historia.

Los futbolistas aparecieron en el césped con la casaca de la temporada 2005/06, la misma que utilizó Ronaldinho. La acción formó parte de un homenaje por el cumpleaños número 46 del crack brasileño, una de las figuras más influyentes en la transformación deportiva del Barça en ese período.

La camiseta elegida no es una versión cualquiera. Se trata de una reedición del modelo que el equipo utilizó en la Champions que terminó con el título en París en 2006. El diseño mantiene la estética de la línea Total 90 de Nike, con las tradicionales franjas blaugranas y detalles en amarillo, junto con el dorsal 10 y el nombre de Ronaldinho en la espalda en algunas versiones.

😍 Los jugadores del Barça con la '10' de Ronaldinho



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El movimiento también tuvo un objetivo comercial. La prenda ya se encuentra disponible en la tienda oficial del club y en su sitio web, tanto con el nombre del brasileño como en una variante sin dorsal. El precio de la versión con el 10 es de 129,99 euros, mientras que la alternativa sin identificación cuesta 99,99 euros. Desde el entorno del club anticipan una alta demanda en las primeras horas de venta.

Antes del inicio del partido estaba previsto un nuevo reconocimiento al exfutbolista, futbolista clave en la conquista de aquella Champions y en la base del ciclo que más adelante consolidaría la era de Lionel Messi.