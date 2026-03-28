El pedido del FC Barcelona a la selección española tras la lesión de Raphinha

El FC Barcelona está teniendo un parón internacional de pesadilla: en la primera jornada de partidos, Raphinha sufrió una lesión muscular y será baja en gran parte del mes de abril, fundamental para las aspiraciones del equipo de Hansi Flick.

En ese marco, desde el club catalán llamaron a la selección de España para pedir que Lamine Yamal, en la medida de lo posible, no juegue contra Egipto el próximo martes en Cornellá. En el peor de los casos, solicitaron que solamente tenga 45 minutos de rodaje.

El joven maravilla del FC Barcelona se alista para jugar su primer Mundial y sumó un total de 63 minutos en la victoria por 3-0 ante Serbia en el Estadio de la Cerámica de Villarreal. Ahora, tiene la mente en el duelo con Egipto, que jugará la próxima Copa del Mundo, en Cornellá, casa del Espanyol.

Spain V Serbia - International Friendly Match | Europa Press Sports/GettyImages

El equipo de Hansi Flick, que ya tuvo algunos roces con Luis de la Fuente por el cuidado de los futbolistas, está primero de LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, su más inmediato perseguidor, entrando en el tramo final de la competencia. En la UEFA Champions League están clasificados a cuartos de final, donde se medirán ante el Atlético de Madrid en la búsqueda de acceder entre los mejores cuatro de Europa.

La Furia Roja integrará el grupo H del Mundial 2026 junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. El debut será el lunes 15 de junio ante los africanos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, mientras que continuarán la actividad de la fase de grupos frente a los árabes el sábado 21 en el mismo estadio y cerrarán contra los sudamericanos en el Estadio Akron el viernes 26.

A pesar de su corta edad, Lamine Yamal ya lleva 24 partidos jugados con la absoluta de España. En ellos, anotó seis tantos y brindó 12 asistencias. Además, fue campeón de la última Eurocopa.