El penal fallado por Lamine Yamal que le pone suspenso a LaLiga

Tras varias jornadas, el FC Barcelona estaría perdiendo la cima de la tabla de LaLiga: al descanso iguala sin goles ante el Girona en Montilivi por la fecha 24 del campeonato español de Primera División.

Lamine Yamal, el joven maravilla del FCB, tuvo la oportunidad en el adicionado de adelantar al equipo de Flick en el marcador, pero falló un penalti estrellando su remate en el palo izquierdo del arquero argentino Paulo Gazzaniga.

Con este resultado parcial se está cerrando la jornada 24 de LaLiga y el FC Barcelona estaría perdiendo la cima del campeonato a manos del Real Madrid, que llegó a la línea de los 60 puntos tras golear 4-1 a la Real Sociedad y lo superó por una unidad. En la próxima fecha, el equipo de Flick recibirá al Levante, mientras que los de Álvaro Arbeloa irán a Pamplona a enfrentarse con el Osasuna.