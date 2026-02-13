El pésimo registro de Lamine Yamal en los partidos clave de la temporada 2025/26

Decir que Lamine Yamal está teniendo una mala temporada sería faltarle a la verdad, aunque está en deuda a la hora de los grandes partidos. Es cierto que el FC Barcelona los ha resuelto casi todos sin él, pero también es verdad que se espera más de él en estos duelos clave.

En lo que va de la 2025/26, Lamine Yamal lleva jugados 31 partidos, con 15 tantos anotados y 13 asistencias brindadas, lo que representa un brillante rendimiento para un chico de 18 años que, a pesar del gran bagaje de partidos que lleva, no deja de ser un canterano.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal in the big games this season:



• 0 G/A vs Atlético Madrid. (CDR)

• 0 G/A vs Real Madrid. (Supercup)

• 0 G/A vs Atlético Madrid.

• 0 G/A vs Chelsea.

• 0 G/A vs Espanyol

• 0 G/A vs Real Madrid.

• 0 G/A vs PSG. pic.twitter.com/nqwonv49IO — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 12, 2026

A la hora de desmenuzar los números, encontramos que los partidos grandes no le sientan tan bien: no ha metido goles ni brindado asistencias a sus compañeros en derbis ante el Real Madrid y Espanyol, apareció poco en la derrota frente al Atlético de Madrid por la semifinal de ida de la Copa del Rey y tampoco ha colaborado en las caídas ante el Chelsea y PSG por la UEFA Champions League, entre otros.

Hansi Flick, en llamas con el VAR tras la goleada

Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del Rey | NurPhoto/GettyImages

El entrenador del FC Barcelona no se guardó nada a la hora de analizar el partido, disparando contra los árbitros: “Qué quieres que te diga. Para empezar, en la primera acción sobre Balde es amarilla a Giuliano y eso quizás cambiaría todo el partido. También tendría que haber habido segunda amarilla".

Puntualmente sobre el gol anulado a Pau Cubarsí, dijo: “¿Cuánto tiene que esperar, siete minutos, siete minutos? Para mí claramente no es fuera de juego. Lo veo diferente. Luego, cuando lo anulan, no nos dicen nada. No hay comunicación. No entiendo por qué es fuera de juego. Es una pena. Es un desastre".

"Mire, cuando digo que estoy decepcionado, igual no es correcto. Estoy orgulloso de estos jugadores durante esta temporada. Hemos sufrido lesiones. Y esto es parte del juego. A veces pierdes. Lo de hoy ha sido un correctivo, una derrota dura. Y volveremos. Tenemos que aceptar esta lección. No hemos jugado bien desde el primer minuto. Tenemos un equipo joven, pero no es excusa. Luego, la segunda parte ha estado mejor", analizó.

