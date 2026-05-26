El plan de Mourinho para reconstruir al Real Madrid con cuatro fichajes

Pese a que el regreso de José Mourinho al Real Madrid todavía no fue oficializado, y aunque la firma definitiva del contrato deberá esperar hasta la confirmación de la continuidad de Floentino Pérez al frente de la institución, puertas adentro del club su conducción ya empezó a tomar forma.

El entrenador portugués elevó un informe a la dirigencia merengue en el que detalla cuáles son las posiciones que considera necesarias reforzar para la próxima temporada; sin embargo, el contexto político del club mantiene todas las decisiones en pausa hasta que se resuelvan las elecciones presidenciales.

Las zonas que Mourinho quiere reforzar

Después de analizar los últimos partidos del equipo y estudiar el plantel actual, el técnico considera prioritario incorporar al menos un lateral derecho, uno o dos defensores centrales y dos mediocampistas con características diferentes.

GD Estoril Praia v SL Benfica - Primeira Liga | NurPhoto/GettyImages

Por un lado, busca un volante de contención que pueda competir directamente con Aurélien Tchouaméni y darle mayor equilibrio defensivo al equipo. Por otro, pretende sumar un mediocampista creativo, capaz de organizar el juego y darle pausa al equipo, un perfil que entiende que hoy no existe dentro del plantel madridista.

En ataque, en cambio, no habría demasiadas modificaciones. Mourinho considera que el potencial ofensivo ya está cubierto y que las principales falencias aparecen en la estructura defensiva y en la generación de juego desde el mediocampo merengue.

Posibles salidas y un mercado condicionado

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Pedro Castillo/GettyImages

La dirigencia del Madrid coincide con parte del diágnostico del portugués, aunque también dejó en claro que cualquier incorporación dependerá de las salidas que puedan concretarse durante el mercado de pases.

Hay futbolistas con futuro incierto, como Dani Ceballos y Eduardo Camavinga, mientras que todavía resta confirmarse la continuidad de Antonio Rüdiger. Además, las salidas de David Alaba y Dani Carvajal por finalización de contrato obligarían al club a priorizar la reorganización de la defensa. Incluso, si Fran García abandona el equipo, Mourinho también pediría un lateral izquierdo.

Está claro que el entrenador aceptó volver al merengue con la idea concreta de tener influencia en la planificación deportiva; no pidió elegir nombres propios, pero sí participar en la definición de las posiciones a reforzar y trabajar de manera coordinada con las distintas áreas del club. Por eso, pretende empezar cuanto antes la reconstrucción de un equipo que busca volver a dominar Europa.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP