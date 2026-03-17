El plan de Nicolás Larcamón para el futuro inmediato de la portería en Cruz Azul

Sobre el cierre del semestre pasado, la lesión de Kevin Mier fue un duro golpe para las metas de Cruz Azul. Más de uno considera que la baja del arquero colombiano terminó por ser clave en que el equipo de la capital del país no se hiciera con el título de la Liga MX.

Dicha baja ha sido cubierta hasta la fecha por Andrés Gudiño. El mexicano lleva años dentro del club, sin embargo, fue hasta este punto de su carrera y cortesía de la baja de Mier, que por fin ha podido tener protagonismo dentro del cuadro celeste.

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17 Marzo 2026



El elegido por Larcamón 🧤🚂



Pese al regreso de Kevin Mier será Andrés Gudiño quien sea titular ante Monterrey en la Vuelta de Concachampions ante Monterreyhttps://t.co/Spt8HpmDBm pic.twitter.com/FNpvNJCGkX — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 17, 2026

Ahora que Mier se ha recuperado al cien por ciento, se espera su pronto regreso a los terrenos de juego. Sin embargo, no hay un motivo deportivo para quitarle el puesto del número uno a Gudiño. Siendo el caso, el técnico Nicolás Larcamón optará por un modelo de rotación para darle rodaje a ambos.

En el duelo de CONCACAF donde Cruz Azul buscará el pase a los cuartos de final ante Monterrey, el titular será Gudiño. El partido tiene un nivel de exigencia y relevancia superior a lo que se acerca dentro de la Liga MX, por lo que la elección es Andrés pues llega con mucho más ritmo,

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Kevin por su parte regresará a la actividad el próximo viernes dentro de la Liga MX. El rival en turno será el Mazatlán, uno de los equipos con peor nivel dentro del fútbol mexicano y que apunta a ser un excelente rival para que el meta colombiano recupere sensaciones dentro del terreno de juego.

Después de dicho encuentro, llegará el parón de selecciones. Una vez que se reanude la actividad en abril, entonces Larcamón deberá decantarse por uno de los dos como el estelar en La Noria. No sólo para lo que resta de torneo, seguramente para el futuro a corto y mediano plazo del club.

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