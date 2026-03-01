El plan del Barcelona para el regreso de Gavi

El Barcelona avanza con cautela en la recuperación de Gavi. El mediocampista andaluz comenzó a realizar parte del entrenamiento junto al grupo, lo que significa un paso relevante dentro de su proceso de readaptación tras la lesión en el menisco interno de la rodilla derecha que lo mantiene fuera de la competición desde agosto. Sin embargo, el plan del cuerpo técnico no contempla acelerar su regreso, ni siquiera ante la reciente baja de Frenkie de Jong.

La planificación se mantendrá intacta. La reintegración será progresiva, con minutos administrados de forma escalonada una vez que reciba el alta competitiva. La intención es replicar el modelo aplicado con Marc Bernal, priorizando la adaptación física y competitiva antes de asumir mayores cargas de juego. Debido a esto, tanto Bernal como Marc Casadó parten con ventaja en cuanto a protagonismo en las próximas semanas, mientras Gavi incrementará su participación paso a paso.

Marc Bernal, FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El futbolista ya había sido visto entrenando en solitario con balón, pero en los últimos días elevó la intensidad y se integró parcialmente a los primeros ejercicios grupales. Desde el área médica supervisan cada avance y valoran de forma positiva la respuesta física mostrada hasta el momento. Aun así, no se establecerán plazos definitivos hasta comprobar su evolución completa.

El técnico Hansi Flick considera a Gavi un perfil diferencial dentro de la plantilla y una pieza estratégica a futuro. Por ese motivo, la prioridad es evitar cualquier riesgo que pueda comprometer su continuidad a medio y largo plazo. El mediocampista no estuvo disponible en la última victoria ante el Villarreal por LaLiga y todavía no cuenta con el alta médica para competir.

En el vestuario existe optimismo respecto a su regreso, aunque el mensaje interno es de prudencia. La estrategia prevista no variará por necesidades coyunturales. El objetivo es que Gavi recupere ritmo y confianza de manera sostenida, asegurando que su vuelta sea definitiva y sin recaídas en esta última parte de la temporada.