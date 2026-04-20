El plan del FC Barcelona para lograr el fichaje de Bastoni

Alessandro Bastoni, defensor del Inter de Milán, se consolidó como el principal objetivo de mercado del FC Barcelona para la próxima temporada y apunta a ser la pieza ideal para reforzar una zaga que perdió profundidad; desde la dirección deportiva consideran que su perfil encaja en el modelo de juego blaugrana.

🚨🚨 Barcelona have reached a personal agreement with the camp of Alessandro Bastoni!



— Matte Moretto pic.twitter.com/uIvyo13WBb — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 16, 2026

Una negociación en etapa inicial

Hasta el momento, las gestionas contractuales están en una etapa de maduración. Según trascendió en las últimas semanas, solo existieron contactos preliminares entre intermediarios del entorno del jugador y de la directiva catalán, sin que las partes involucradas se hayan sentado a negociar formalmente el traspaso del jugador. Con contrato vigente hasta 2028, la situación de Bastoni obliga a establecer un acuerdo directo entre clubes que, de momento, no parece viable.

El principale obstáculo del Barcelona parte desde lo económico; el Inter tazó al defensor en una cifra cercana a los 70 millones de euros, un número que la dirigencia culé no puede afrontar sin ciertos ajustes salariales. Por eso, la posibilidad de incluir futbolistas en la transacción surge como una oportunidad ideal.

Sin embargo, y más allá del dilema financiero, el conjunto catalán cuenta con la predisposición del propio Bastoni para acercarse a la institución; el italiano vería con buenos ojos un cambio de rumbo en su carrera hacia el azulgrana.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

Dentro de las alternativas que baraja el Barcelona para abaratar la operación surgió el nombre de Gerard Martín, aunque su salida no está en los planes. El defensor, recientemente renovado hasta 2028, y con una cláusula de recisión de 100 millones de euros, es considerado una pieza versátil y de proyección en el esquema táctico del entrenador Hansi Flick, capaz de desempeñarse tanto como central y como lateral izquierdo.

Asimismo, la postura del club es firme y sostienen que la llegada de Bastoni debe potenciar la defensa, más no generar un intercambio que debilite otros aspectos y otras variantes del plantel que condicionen la regularidad competitiva del blaugrana.

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