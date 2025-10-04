El plan del FC Barcelona para pagar menos por el fichaje de Marcus Rashford

La llegada del inglés Marcus Rashford al FC Barcelona ha sido una gran noticia, ya que se trata de un futbolista de calidad que buscaba reencontrarse con su más alto nivel en uno de los gigantes del continente europeo.

Su rendimiento ha sido acorde a la expectativa y en Barcelona están muy contentos con él, y se lo puede ver a gusto con sus compañeros Culés. Si bien fue el gran movimiento del mercado de fichajes blaugrana, se trató de una cesión con opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros, por lo que la novela sobre quién se quedará con su ficha definitiva continuará.

FC Barcelona Unveil New Signing Marcus Rashford | David Ramos/GettyImages

La situación económica del club catalán no es la mejor, y eso obliga a que los traspasos tengan que ser inteligentes y analizados de manera exhaustiva en la previa para evitar problemas. Para que Rashford continúe en el Barça, el diario Sport confirmó que la idea es rebajar el precio del traspaso o pedir una nueva cesión, siendo esta última la posibilidad más concreta.

Volver al Manchester United no parece una opción para él ya que, si bien es el club dueño de su ficha y tiene contrato hasta el 2028, está sumergido en una profunda crisis institucional y futbolística, que podría decantar en la salida de Ruben Amorim en los próximos días si los resultados siguen sin acompañar en la Premier League.

Por supuesto, para que esta idea culé llegue a buen puerto tiene que haber predisposición del futbolista, que en el último mercado hizo la fuerza necesaria para que su cesión al Barcelona sea realidad y sería ese entusiasmo el que le permitiría al club catalán conseguir su ficha a un buen precio.

Desde su llegada al FC Barcelona en el mercado de fichajes de verano que acaba de terminar acumula presencia en los nueve partidos oficiales de la temporada, con dos goles (doblete ante el Newcastle por la jornada 1 de la UEFA Champions League) y cinco asistencias repartidas en los últimos cinco encuentros, demostrando así su importancia para el equipo y su capacidad para entrar rápidamente en el armado de Hansi Flick.