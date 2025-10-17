El plan del Inter Miami para buscar el fichaje de Gilberto Mora

Gilberto Mora es destacado como uno de los mejores menores de edad en el mundo del fútbol. Siendo el caso, la estrella de los Xolos de Tijuana y la selección mexicana está en la mira de varios de los mejores equipos del planeta.

Si bien la lógica indica que el futuro del creador de juego está en Europa, dentro de la MLS hay un equipo que apela al fichaje del mexicano. El club en cuestión es el Inter Miami. El cuadro de Florida ha diseñado un plan de tres pasos para aspirar a conseguir la firma de Mora en el corto plazo.

Inter Miami y el plan perfecto para convencer a Gilberto Mora de dejar Xolos y Europa para jugar en la MLS 😱 🔥https://t.co/AVolaX0lvQ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 17, 2025

1. Messi, mentor

Inter Miami CF v Atlanta United | Rich Storry/GettyImages

La primera del Inter para llevar a Mora al club tiene que ver con la presencia de Messi dentro del equipo. El cuadro de la MLS afirmará a Gilberto y su entorno que el Inter Miami continuará con su formación siendo el astro argentino el maestro directo de la perla de 17 años. La idea es pulir al mexicano dentro un estilo de juego que Leo conoce con los ojos cerrados.

2. Beckham, nexo

"Victoria Beckham" World Premiere - Arrivals | Gareth Cattermole/GettyImages

La segunda etapa gira en torno al ex futbolista. El hoy presidente deportivo del Inter Miami, David Beckham, tiene nexos muy fuertes con varios de los clubes más poderosos de Europa. La idea es que sea el inglés quien se encargue de abrir el camino para que Mora salga de forma directa a alguna de dichas instituciones de máximo nivel.

3. Traspaso millonario

Seattle Sounders FC v Club Tijuana - Leagues Cup Phase One | Blake Dahlin/ISI Photos/GettyImages

Por último y a diferencia de lo que pasa en Europa, Inter Miami no tiene que esperar hasta que el mexicano cumpla 18 años para ficharle. Siendo el caso, el club de la MLS está abierto a convertir al hombre de los Xolos de Tijuana en el traspaso más valioso de todos los tiempos dentro de la Liga MX (precio no definido al día de hoy).