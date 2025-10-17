El plan del Inter Miami para buscar el fichaje de Gilberto Mora
Gilberto Mora es destacado como uno de los mejores menores de edad en el mundo del fútbol. Siendo el caso, la estrella de los Xolos de Tijuana y la selección mexicana está en la mira de varios de los mejores equipos del planeta.
Si bien la lógica indica que el futuro del creador de juego está en Europa, dentro de la MLS hay un equipo que apela al fichaje del mexicano. El club en cuestión es el Inter Miami. El cuadro de Florida ha diseñado un plan de tres pasos para aspirar a conseguir la firma de Mora en el corto plazo.
1. Messi, mentor
La primera del Inter para llevar a Mora al club tiene que ver con la presencia de Messi dentro del equipo. El cuadro de la MLS afirmará a Gilberto y su entorno que el Inter Miami continuará con su formación siendo el astro argentino el maestro directo de la perla de 17 años. La idea es pulir al mexicano dentro un estilo de juego que Leo conoce con los ojos cerrados.
2. Beckham, nexo
La segunda etapa gira en torno al ex futbolista. El hoy presidente deportivo del Inter Miami, David Beckham, tiene nexos muy fuertes con varios de los clubes más poderosos de Europa. La idea es que sea el inglés quien se encargue de abrir el camino para que Mora salga de forma directa a alguna de dichas instituciones de máximo nivel.
3. Traspaso millonario
Por último y a diferencia de lo que pasa en Europa, Inter Miami no tiene que esperar hasta que el mexicano cumpla 18 años para ficharle. Siendo el caso, el club de la MLS está abierto a convertir al hombre de los Xolos de Tijuana en el traspaso más valioso de todos los tiempos dentro de la Liga MX (precio no definido al día de hoy).
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.