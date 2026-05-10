''El planteamiento fue el mismo que en la ida'', declara Guido Pizarro tras la eliminación de Tigres contra Chivas

El sábado 9 de mayo del 2026, en la cancha del estadio Akron, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se enfrentaron a las Chivas Rayadas del Guadalajara, para el partido correspondiente a la vuelta por los cuartos de final del torneo de Clausura 2026.

El encuentro de ida acabó 3-1 en favor de los universitarios, por lo tanto, el Rebaño Sagrado llegaba a la vuelta con la obligación de ganar por dos goles o más de diferencia para así avanzar a las semifinales.

FBL-MEX-GUADALAJARA-TIGRES | ULISES RUIZ/GettyImages

Los dirigidos por Gabriel Milito saltaron al campo con la idea clara, y se enfrentaron a unos Tigres extremadamente precavidos, que apostaron por una estrategia defensiva, sin la tenencia de la pelota ni ingenio suficiente al momento de contragolpear.

Al final, pasó lo que tenía que pasar. Con doblete de Santiago Sandoval, las Chivas Rayadas de Guadalajara dejaron fuera a los Tigres, y, en conferencia de prensa, Guido Pizarro, en lugar de ser autocrítico con su trabajo y destacar los fallos de su sistema, aseguró que el planteamiento fue el mismo que el de la ida, destacando una serie de críticas importantes entre los aficionados a la 'U'.

𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐄𝐍 𝐆𝐔𝐀𝐃𝐀𝐋𝐀𝐉𝐀𝐑𝐀: 🗣️ "EL PLANTEAMIENTO FUE EL MISMO"



Guido Pizarro, técnico de #Tigres, confesó que, en papel, la idea era jugar como en la Ida, donde ganó 3-1; sin embargo, se enfocará ya en la Final de #ChampionsCup.



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La inconsistencia elimina a los Tigres

Si tuviéramos que definir con una sola palabra el primer semestre del año que tuvieron los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, esa sería: inconsistencia. Un día daban un partido legendario, sus hinchas se emocionaban y confiaban ciegamente en que el barco al fin iba a levantar. Sin embargo, para el siguiente compromiso caían de forma contudente, y las dudas volvían.

Este paso irregular le costó culminar la temporada regular como séptimos de la general, cosechando apenas 25 unidades. En CONCACAF, no obstante, aunque la inconsistencia también ha sido el sello característico, les alcanzó para meterse a la final, en donde se enfrentarán a los Diablos Rojos del Toluca el próximo sábado 30 de mayo, en la cancha del estadio Nemesio Díez.

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