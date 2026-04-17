El porcentaje de victorias de los últimos entrenadores del Real Madrid: ¿Cómo está Arbeloa?

El paso de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid está lejos de ser un cuento de hadas: agarró el equipo a media temporada por la intempestiva salida de Xabi Alonso, despedido tras perder la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona, y se estrenó con derrota frente al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey el 14 de enero de este año.

Desde allí, su ciclo alternó buenas y malas, con algún que otro pico de rendimiento que llevó al Merengue a recortarle ventajas al FC Barcelona en la clasificación de LaLiga y a pasar de ronda en la UEFA Champions League hasta los cuartos de final, donde terminó quedándose afuera frente al Bayern Múnich el pasado miércoles.

Ahora, a nueve puntos del equipo de Hansi Flick y prácticamente sin posibilidades de campeonar, Álvaro Arbeloa y la directiva empiezan a sacar conclusiones sobre este mini ciclo, ya que solamente dirigió media temporada. En ese tiempo, el porcentaje de victorias fue del 62%, un número tremendamente bajo por la cantidad de partidos dirigidos.

Bayern Munich vs Real Madrid - UEFA Champions League | NurPhoto/GettyImages

Si bien el porcentaje es el mismo que el de Zinedine Zidane, glorioso entrenador Merengue del pasado reciente, lo preocupante es que el francés tiene el 62% sobre 263 partidos dirigidos, mientras que Arbeloa lo consiguió en 21 encuentros, de los cuales ganó 13, perdió siete y no levantó ningún trofeo.

El que mejor porcentaje de victorias tuvo es, paradójicamente, Xabi Alonso, que voló por la ventana en la mitad de la temporada a pesar de haber conseguido el 71% de las victorias posibles. Carlo Ancelotti, de grandísima trayectoria por el club madrileño, tiene el 70% y es uno de los mejores de la historia. Santiago Solari asoma con 69% y Rafa Benítez con 68%, ambos de pasos breves.

Lo concreto es que la danza de nombres para sustituirlo de cara a la temporada 2026/27 ya está instalada y hay perfiles que van desde Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, hasta Jürgen Klopp, viejo anhelo del Real Madrid.

Entrenador Porcentaje de victorias Xabi Alonso 71% Carlo Ancelotti 70% Santiago Solari 69% Rafa Benítez 68% Zinedine Zidane 62% Álvaro Arbeloa 62%

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