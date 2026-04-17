El porcentaje de victorias de los últimos entrenadores del Real Madrid: ¿Cómo está Arbeloa?
El paso de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid está lejos de ser un cuento de hadas: agarró el equipo a media temporada por la intempestiva salida de Xabi Alonso, despedido tras perder la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona, y se estrenó con derrota frente al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey el 14 de enero de este año.
Desde allí, su ciclo alternó buenas y malas, con algún que otro pico de rendimiento que llevó al Merengue a recortarle ventajas al FC Barcelona en la clasificación de LaLiga y a pasar de ronda en la UEFA Champions League hasta los cuartos de final, donde terminó quedándose afuera frente al Bayern Múnich el pasado miércoles.
Ahora, a nueve puntos del equipo de Hansi Flick y prácticamente sin posibilidades de campeonar, Álvaro Arbeloa y la directiva empiezan a sacar conclusiones sobre este mini ciclo, ya que solamente dirigió media temporada. En ese tiempo, el porcentaje de victorias fue del 62%, un número tremendamente bajo por la cantidad de partidos dirigidos.
Si bien el porcentaje es el mismo que el de Zinedine Zidane, glorioso entrenador Merengue del pasado reciente, lo preocupante es que el francés tiene el 62% sobre 263 partidos dirigidos, mientras que Arbeloa lo consiguió en 21 encuentros, de los cuales ganó 13, perdió siete y no levantó ningún trofeo.
El que mejor porcentaje de victorias tuvo es, paradójicamente, Xabi Alonso, que voló por la ventana en la mitad de la temporada a pesar de haber conseguido el 71% de las victorias posibles. Carlo Ancelotti, de grandísima trayectoria por el club madrileño, tiene el 70% y es uno de los mejores de la historia. Santiago Solari asoma con 69% y Rafa Benítez con 68%, ambos de pasos breves.
Lo concreto es que la danza de nombres para sustituirlo de cara a la temporada 2026/27 ya está instalada y hay perfiles que van desde Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, hasta Jürgen Klopp, viejo anhelo del Real Madrid.
Entrenador
Porcentaje de victorias
Xabi Alonso
71%
Carlo Ancelotti
70%
Santiago Solari
69%
Rafa Benítez
68%
Zinedine Zidane
62%
Álvaro Arbeloa
62%
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo