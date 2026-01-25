El posible 11 titular de los Tigres si se hubieran cumplido los rumores del mercado de fichajes del Clausura 2026

Tigres logró llegar hasta la gran final del Apertura 2025, de la Liga MX, pero desgraciadamente no pudo hacerse con el título al caer en penales frente al Toluca, así que se esperaba que llegara aún más fortalecido para tener su revancha en el Clausura 2026, sin embargo, parece que no será así.



Los felinos han tenido un mercado de fichajes bastante discreto, pues el resto de los conjuntos hicieron por lo menos dos contrataciones, mientras los regios apenas han sumado a un elemento, el defensa Francisco Reyes, procedente del Atlante, de la Liga de Expansión, generando muchas dudas en sus seguidores.



Pese a esto, a lo largo del último mes, varios nombres fueron asociados con la institución universitaria, pero al final de cuentas, no lograron concretar el arribo de ninguno de ellos, sin saber si realmente han cerrado filas o si en estos últimos días del mercado invernal tienen planeado registrar a alguien más.



Vamos a conocer el posible once titular que hubieran tenido los Tigres si se hubieran concretado los rumores del mercado de fichajes.

1. Portero: Nahuel Guzmán

Nahuel Guzmán | Jam Media/GettyImages

En el arco continuaría el histórico universitario, que es toda una leyenda. El argentino podría estar viviendo sus últimos minutos como tigre debido a su edad, pero por ahora está enfocado en tener su revancha tras haber caído en la final del Apertura 2025. El Patón sigue siendo factor en cada encuentro del club.

2. Defensa: Joaquim Pereira/Jesús Angulo

Joaquim Pereira | Azael Rodriguez/GettyImages

El brasileño estuvo a nada de perder la titularidad el semestre pasado, ya que al inicio aparecía en el banquillo, con el técnico argentino Guido Pizarro apostando por Juan Purata y Jesús Angulo. No obstante, ya a mitad del semestre, el zaguero central regresó a ser el líder de la parte baja.

3. Defensa: José María Giménez

José María Giménez | Quality Sport Images/GettyImages

Sí, así como lo leen. El nombre del uruguayo estuvo asociado con el club, pues se hablaba de su posible partida del Atlético Madrid de España, aun cuando tenía contrato vigente hasta junio del 2028. Se argumentaba que el argentino Ángel Correa podía ser pieza clave para convencerlo de arribar a San Nicolás de los Garza, mas eso no ocurrió por ahora.

4. Lateral izquierdo: Juan Sanabria/Ralph Orquín

Juan Sanabria | Jam Media/GettyImages

El seleccionado uruguayo del San Luis ha sido objeto de deseo de diferentes escuadras como el América y Tigres, pero no han podido sacarlo del cuadro tunero porque su deseo es emigrar a Europa.



Supuestamente, la directiva regia había ofrecido tres millones de dólares por el defensor, más la carta del argentino Nico Ibáñez.



Otra opción era el hombre de las Águilas, que incluso se negó a firmar una renovación con tal de irse y sumar minutos. Al final, tampoco ocurrió nada.



Lo más triste es que el hombre del puesto, el mexicoamericano Marco Farfán, quien llegó apenas el torne pasado, se lesionó y no estará con el equipo este semestre.

5. Lateral derecho: Jesús Garza

Jesús Garza | Azael Rodriguez/GettyImages

Con la partida de Javier Aquino, quien quedó frustrado con la institución por la forma en que le dieron salida, el canterano ha quedado como el dueño de dicha posición, algo que también tenía merecido desde hace tiempo. Cada que se le ha necesitado, el defensor siempre ha cumplido.

6. Pivote: Richard Sánchez/Rómulo Zwarg/John Solís

Richard Sánchez | Rodrigo Valle/GettyImages

La gran frustración de los felinos en estos últimos torneos es que no ha podido encontrar a alguien que pueda reemplazar al brasileño Rafael Carioca, que siempre tuvo un trabajo impecable en el mediocampo.



A pesar del arribo de su compatriota Rómulo Zwarg, este no ha tenido el mismo impacto. Se decía que el contención paraguayo estaba en la órbita regia, pero terminó firmando con el Olimpia de su país al no brillar con el Racing Avellaneda de Argentina.



Otro de los asociados fue el colombiano del Girona de España, que acabó siendo contratado por el Birmingham City de Inglaterra.

7. Pivote: Edson Álvarez/Guido Rodríguez

Edson Álvarez | Ahmad Mora/GettyImages

Otro que supuestamente ha rechazado a los felinos por segunda vez es el seleccionado mexicano, quien por ahora defiende los colores del Fenerbahce de Turquía, aunque su carta pertenece al West Ham United de Inglaterra. El Machín habría declinado venir porque querría mantenerse en el Viejo Continente.



Otra opción que sonó para la posición fue el campeón del mundo argentino, pero tras su aventura con los Hammers se está acercando al Valencia de España, con el que ya estaría cerrado.

8. Mediocentro: Juan Brunetta/Fernando Gorriarán

Juan Brunetta | Azael Rodriguez/GettyImages

Los dos futbolistas que arribaron a club desde Santos Laguna son de los más regulares en el esquema del Conde Pizarro. No obstante, tal parece que la afición se ha estado hartando del argentino, sumado a que este borró sus fotos en redes sociales que tenían que ver con el equipo.



El uruguayo por su parte, sigue siendo alentado de forma continua.

9. Extremo izquierdo: Ángel Correa

Ángel Correa | Azael Rodriguez/GettyImages

El campeón del mundo maravilló con su fichaje el semestre pasado, siendo clave para conseguir goles y brindar asistencias.



Lamentablemente para el argentino, falló su penal en la gran final, un golpe duro para su autoestima.



De cualquier forma, sigue siendo pieza indispensable en el ataque.

10. Extremo derecho: Diego Laínez

Diego Laínez | Jam Media/GettyImages

Desde el torneo pasado, Factor elevó mucho su nivel, siendo de los jugadores que mejor actuaciones brindó, lo que lo ayudó a volver al radar de la selección nacional. Gracias a su buen desempeño, Uriel Antuna ha tenido muy pocas oportunidades de mostrarse.

11. Delantero: Miguel Merentiel/André-Pierre Giganc

Miguel Merentiel | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

Tal vez podría ser el último torneo del francés defendiendo el jersey felino, pues es de sabios aceptar que el tiempo cobra factura.



Uno de los nombres que sonó con fuerza para llegar a la UANL fue el romperredes uruguayo del Boca Juniors, sin embargo, no es la primera vez que es puesto en la órbita del fútbol mexicano.