El posible camino de la selección argentina a la final del Mundial 2026

La selección argentina llega al Mundial 2026 como uno de los equipos favoritos del torneo, con el peso de la corona reciente y un ciclo que supo reinventarse sin perder identidad.



Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el equipo consolidó una idea reconocible: solidez emocional, versatilidad táctica y una competitividad que aparece con más fuerza cuando el escenario se vuelve hostil.

Argentina integrará el Grupo J y el sorteo determinó que la albiceleste juegue ante Argelia, Austria y Jordania.

Dieciseisavos de final

Argentina, cumpliendo y pasando como primero de su grupo, enfrentaría a Uruguay, pensando que los charrúas terminan debajo de España en el Grupo H.

Octavos de final

Para el 7 de julio en Atlanta, Argentina tendría que enfrentar Paraguay, Estados Unidos, Bélgica o Egipto. Todos ellos pelearán en sus respectivos grupos y los que terminen en segundo lugar se verán las caras en la fase anterior y de ahí, avanzar contra la albiceleste.

Cuartos de final

Si se cumplen las expectativas en los demás grupos, sobre todo en el B y en el K, la selección argentina tendría un rival a modo y otro, no tanto. Son Estados Unidos, equipo anfitrión y que tendría que avanzar gracias a su grupo a modo en primer lugar y Portugal, que sería un gran partido y otro enfrentamiento entre Messi y Cristiano.

Semifinales

Como decíamos, la FIFA ha organizado dos parejas para que esas selecciones no se crucen antes de semifinales si son primeras de grupo. De cumplirse este pronóstico, si España gana su grupo y Argentina hace lo propio, ambas se verán las caras por un puesto en la final del torneo.

Final

La gran final de este Mundial se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey. Allí, la selección española se cruzaría con el ganador de la semifinal entre Francia e Inglaterra, siempr ey cuando ambas selecciones acaben primeras de su grupo y avancen en el resto de rondas.

Los posibles rivales de la selección argentina hacia la final del Mundial

Selección Ronda Argelia Fase de grupos Australia Fase de grupos Jordania Fase de grupos Uruguay Dieciseisavos de final Paraguay, Estados Unidos, Bélgica o Egipto Octavos de final Estados Unidos o Portugal Cuartos de final España Semifinal Francia o Inglaterra Final

