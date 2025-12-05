El posible camino de la selección española a la final del Mundial 2026

La cuenta atrás para que comience el Mundial 2026 ha comenzado. Este viernes se ha celebrado en Washington DC el sorteo de la fase de grupos, por lo tanto, las selecciones que participan en el certamen ya saben quiénes son sus tres primeros rivales en el torneo.

La selección española, que llega a la cita de Canadá, México, Estados Unidos como una de las favoritas para proclamarse campeona del mundo, estará en el grupo (añadir grupo). Los tres primeros rivales a los que se enfrentará el equipo de Luis de la Fuente son Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-ESP | OZAN KOSE/GettyImages

Si España cumple con su papel, avanzará de ronda y este podría ser su camino a la gran final del próximo 19 de julio. Un camino que estara condicionado, y es que por primera vez la FIFA ha asignado parejas de selecciones para evitar que no se crucen hasta las semifinales, siempre y cuando se clasifiquen como primeras de su grupo. Esas parejas son España y Argentina, y Francia e Inglaterra.

Dieciseisavos de final

Si clasifican como primero del Grupo H, enfrentarían al segundo lugar del Grupo J el 2 de julio en Los Ángeles. Ese grupo tiene a Argentina como gran favorita, por lo que el rival saldría entre Argelia, Austria y Jordania.

Octavos de final

Avanzando, el 6 de julio en Dallas enfrentaría al ganador del segundo lugar del Grupo K y Grupo L. Aquí el rival subiría de nivel pero estaría entre Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y podría ser Ghana si da la sorpresa.

Cuartos de final

Si se cumplen las expectativas en los demás grupos, sobre todo en el D y en el G, la selección española tendría un rival a modo y otro, no tanto. Son Estados Unidos, equipo anfitrión y que tendría que avanzar gracias a su grupo a modo en primer lugar y Bélgica, que sería un gran partido.

Semifinales

Como decíamos, la FIFA ha organizado dos parejas para que esas selecciones no se crucen antes de semifinales si son primeras de grupo. De cumplirse este pronóstico, si España gana su grupo y Argentina hace lo propio, ambas se verán las caras por un puesto en la final del torneo.

Final

La gran final de este Mundial se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey. Allí, la selección española se cruzaría con el ganador de la semifinal entre Francia e Inglaterra, siempr ey cuando ambas selecciones acaben primeras de su grupo y avancen en el resto de rondas.

Los posibles rivales de la selección española hacia la final del Mundial

Selección Ronda Cabo Verde Fase de grupos Arabia Saudita Fase de grupos Uruguay Fase de grupos Argelia, Austria o Jordania Dieciseisavos de final Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia o Ghana Octavos de final Estados Unidos o Bélgica Cuartos de final Argentina Semifinales Francia o Inglaterra Final

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026