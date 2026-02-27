El posible camino del Atlético de Madrid a la final de la Champions League 2025/26

Antes de pensar en los cruces decisivos, el Atlético tuvo que atravesar una fase exigente, con partidos de alta intensidad y escenarios complejos. Supo hacerse fuerte en casa y competir con personalidad fuera, una marca registrada de los equipos del Cholo en Europa. Esa regularidad le permitió instalarse entre los 16 mejores y mantener intacta la ilusión de volver a pelear por el título.

Cuartos de final

El Atlético de Madrid ya conoce su próximo desafío en la UEFA Champions League. Tras dejar en el camino al Club Brujas, el conjunto rojiblanco se medirá ante el Tottenham Hotspur en los octavos de final. La ida se disputará en el Metropolitano el 10 u 11 de marzo, mientras que la vuelta será el 17 o 18 en el Tottenham Hotspur Stadium.

El equipo dirigido por Diego Simeone ha mostrado dos caras esta temporada. Capaz de competirle de igual a igual a las potencias del continente, también ha alternado actuaciones irregulares que lo alejaron de la pelea por LaLiga. Con el campeonato doméstico cuesta arriba, el foco rojiblanco se centra en dos frentes: cerrar su pase a la final de la Copa del Rey tras el contundente 4-0 en la ida ante el Barcelona y seguir alimentando el sueño europeo de conquistar, por primera vez, la Orejona.

Del otro lado aparece un Tottenham golpeado en la Premier League. El conjunto londinense, que marcha en la parte baja de la tabla inglesa, vivió semanas turbulentas tras la salida de Thomas Frank. Ahora, bajo la conducción del croata Igor Tudor, intentará reconstruirse. Pese a su irregularidad local, los Spurs lograron meterse entre los ocho mejores de la fase previa de Champions, una señal de que pueden ser mucho más competitivos en el ámbito internacional.

We will play against Tottenham in the UCL Round of 16! 🏆



📅 March 10 or 11

🏠 Riyadh Air @Metropolitano



📅 March 17 or 18

✈️ Tottenham Hotspur Stadium pic.twitter.com/Ajl5kkf2Lw — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 27, 2026

Cuartos de final

Si el Atlético supera esta eliminatoria, en cuartos de final se enfrentará al vencedor del cruce entre el FC Barcelona y el Newcastle United.

Semifinales

Más adelante, en semifinales, podría aparecer el Arsenal FC de Mikel Arteta, además de otros aspirantes como el Bayer Leverkusen, el Sporting CP o el sorprendente FK Bodø/Glimt.

Final

El trayecto no es sencillo, pero tampoco imposible. El objetivo es claro: dar un paso más hacia esa final que tantas veces rozó y que sigue siendo la gran obsesión europea del club. Entre los posibles rivales aparecen potencias como el Real Madrid CF, máximo ganador histórico del torneo, el Manchester City, vigente animador de las últimas ediciones, y el Bayern Munich, siempre competitivo en instancias decisivas. También figuran otros aspirantes de peso como el Paris Saint-Germain.

Atletico de Madrid v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second | Image Photo Agency/GettyImages

Los posibles rivales del Atlético de Madrid hacia la final de la Champions League 2025/26

Equipo Ronda Fechas Tottenham Hotspur Octavos de final Ida: 10/11 de marzo

Vuelta: 17/18 de marzo FC Barcelona / Newcastle United Cuartos de final Ida: 7/8 de abril

Vuelta: 14/15 de abril Arsenal FC / Bayer Leverkusen / Sporting CP / FK Bodø/Glimt Semifinales Ida: 28/29 de abril

Vuelta: 5/6 de mayo Parte plateada del cuadro Final 30 de mayo

El sorteo dejó al Atlético en el lado “azul” del cuadro, una zona que, a priori, ofrece cruces menos exigentes que el sector opuesto. Sobre el papel, el panorama parece favorable, aunque en la máxima competición europea cualquier exceso de confianza suele pagarse caro.

