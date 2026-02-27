El posible camino del Liverpool a la final de la UEFA Champions League 2025/26

El Liverpool fue uno de los mejores ocho de la etapa de liguilla y aguardaba a este viernes para conocer su eventual camino a la final de la UEFA Champions League, algo que se terminó de develar hace instantes.

El sorteo de octavos, y del resto del cuadro, ya está realizado por lo que los hombres de Slot conocen cuál será su camino hacia la final de Budapest.

Octavos de final

Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Chris Ricco - UEFA/GettyImages

En esta instancia el rival ya está confirmado: Galatasaray de Turquía. Los dirigidos por Okan Buruk ganaron una serie histórica contra la Juventus en el playoff, imponiéndose por 5-2 en casa y rescatando la clasificación a octavos en la prórroga en condición de visitante.

Cuartos de final

Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025 | David Ramos/GettyImages

Si los de Arne Slot superan la primera eliminatoria, se enfrentarán al ganador del cruce entre Chelsea y PSG, justamente la que fue la última final del Mundial de Clubes. Los parisinos pasaron con autoridad la repesca frente al AS Mónaco y buscarán seguir camino a su segunda Champions, mientras que los Blues saben que uno de los caminos a clasificar a la próxima edición es ganar la copa en la temporada actual.

Semifinales

El otro lado de la llave está plagado de candidatos, con el Manchester City, el Real Madrid y el Bayern Múnich como protagonistas. Completa esta parte de la clasificatoria el Atalanta, que corre realmente de atrás en comparación a los gigantes europeos.

Final

Hungary v Uruguay - International Friendly | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Si el Liverpool llega a la gran definición en el Puskas Arena de Budapest, tendría que enfrentar a uno de los siguientes equipos: Arsenal, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt, Sporting de Lisboa, Atlético de Madrid, Tottenham, FC Barcelona o Newcastle.

Los Gunners son los máximos candidatos a conseguir la gloria por primera vez, mientras que el Atlético de Madrid y el Tottenham buscan su primera corona histórica. El FC Barcelona, otro de los equipos fuertes, buscará también el trofeo, aunque por sexta vez en su historia.

Los posibles rivales del Liverpool hacia la final de la UEFA Champions League 2025/26

Equipo Fase Fecha Galatasaray Octavos de final Ida: 10/11 de marzo

Vuelta: 17/18 de marzo PSG o Chelsea Cuartos de final Ida: 7/8 de abril

Vuelta: 14/15 de abril Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich o Atalanta Semifinales Ida: 28/29 de abril

Vuelta: 5/6 de mayo Arsenal, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt, Sporting de Lisboa, Atlético de Madrid, Tottenham, FC Barcelona o Newcastle Final 30 de mayo

