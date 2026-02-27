El posible camino del Real Madrid a la final de la Champions League 2025/26

El Real Madrid superó al Benfica por una global de 3-1 en el playoff de acceso de los octavos de final de la Champions League 2025/26, por lo que un año más el conjunto blanco se cuela entre los 16 mejores equipos de Europa.

Esta mañana ha tenido lugar la celebración del sorteo de la fase final del torneo, por lo que los de Arbeloa ya saben quién será su próximo rival y el resto del camino hacia la gran final de Budapest del próximo 30 de mayo.

En el sorteo del playoff, al Real Madrid le tocó la parte plateada del cuadro y tras el sorteo de hoy, no se medirá a ningún equipo español hasta una hipotética final. Eso así, en caso de ir superando rondas, el conjunto de Arbeloa se enfrentará duros rivales, todos ellos candidatos a levantar el trofeo.

Octavos de final

El conjunto blanco solo tenía dos posibles rivales en octavos de final: el Manchester City o el Sporting de Lisboa. La fortuna ha querido que el Madrid vaya por el lado complicado y tendrá que enfrentarse nuevamente al equipo de Pep Guardiola.

Al acceder a esta ronda mediante el playoff, la ida se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y la vuelta será en el Etihad Stadium de Londres.

Los enfrentamientos entre estos dos equipos van camino de convertirse en un clásico de la competición. Recordemos que el año pasado ya se enfrentaron en la ronda de playoff donde los dirigidos en ese momento por Carlo Acelotti lograron la clasificación.

Cuartos de final

En caso de superar al Manchester City, en cuartos de final no espera un rival sencillo: el ganador de la eliminatoria entre el Bayern Múnich y la Atalanta.

En principio el conjunto alemán es favorito ya que acabó segundo la fase de liga, solo perdió ante el Arsenal, y es uno de los favoritos para ganar la Champions. Mientras, la Atalanta tuvo que remontar ante el Borussia Dortmund para llegar a esta instancia del torneo.

Semifinal

Si el Madrid consigue superar los cuartos de final contra Bayern o Atalanta, en semifinales se verá las caras con uno de los equipos que van por la parte plateada del cuadro.

Del ganador entre el PSG y el Chelsea saldrá un clasificado para cuartos de final, y el otro del ganador entre el Galatasaray y el Liverpool. Los dos ganadores se medirán y el que resulte victorioso se clasificará para semifinales, siendo el rival del Real Madrid.

Es decir, el rival del Madrid en semifinales será el PSG, el Chelsea, el Galatasaray o el Liverpool.

Final

La final se jugará el próximo 30 de mayo en Budapest, Hungría. El rival del Madrid en esa hipotética final saldrá del lado azul del cuadro.

Las eliminatorias de octavos son:



Bodo/Glimt vs Sporting de Portugal

Newcastle vs FC Barcelona

Atlético de Madrid vs Tottenham

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Las eliminatorias de cuartos de final son:





Ganador Newcastle / Barcelona vs Ganador Atlético de Madrid / Tottenham

Ganador Bodo/Glimt Sporting de Lisboa vs Ganador Bayer Leverkusen / Arsenal

El Arsenal y el FC Barcelona son los rivales más fuertes en este lado del cuadro y los dos favoritos para alcanzar la final. Por lo tanto, si se cumplen los pronósticos, el Madrid se enfrentaría en la final al equipo de Arteta o al de Hansi Flick.

Los posibles rivales del Real Madrid a la final de la Champions League 2025/26

Rival Fase Fecha Manchester City Octavos de final Ida: 10 u 11 de marzo

Vuelta: 17 o 18 de marzo Bayern Múnich o Atalanta Cuartos de final Ida: 7 u 8 de abril

Vuelta: 15 o 15 de abril Ganador PSG o Chelsea vs Ganador Galatasaray o Liverpool Semifinales Ida: 28 o 29 de abril

Vuelta: 5 o 6 de mayo Ganador lado azul del cuadro Final 30 de mayo

