Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León han vivido un verdadero calvario en el torneo de Apertura 2026. Con solo seis puntos cosechados de 21 posibles, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich se encuentran ubicados en la parte baja de la tabla, precisando de un cierre de campaña espectacular para aspirar a clasificar a la liguilla.

Sin embargo, gracias a las incorporaciones del futbolista uruguayo Emiliano Gómez y del delantero mexicano Guillermo Martínez, la plantilla del equipo se ha visto fortalecida. Ahora cuentan, incluso, con interesantes opciones de recambio, como Ozziel Herrera o Rodrigo Aguirre.

El ‘Rey’ Midas puede probar distintos dibujos tácticos, ya sea con su tradicional línea de cuatro en el fondo o una línea de cinco, con carrileros con mucha profundidad, como es el caso de Ricardo Monreal y el canterano de Tigres, Diego: el ‘Chicha’ Sánchez.

El posible once titular de Tigres con los fichajes de Emiliano Gómez y de Guillermo Martínez

Pachuca v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Alan Franco

Carrileros: Ricardo Monreal y Diego Sánchez

Mediocampista de contención: Fernando Gorriarán

Enganche: Juan Brunetta

Volantes ofensivos: Diego Lainez y Emiliano Gómez

Delantero: Guillermo Martínez

¿Emiliano Gómez y Guillermo Martínez estarán disponibles para el clásico regio frente a Rayados?

Tigres UANL v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si bien es cierto que Emiliano Gómez no jugó sus últimos dos partidos con el Puebla debido a una herida en el pie derecho, a su llegada a Monterrey, el extremo charrúa declaró que está disponible para jugar en cuanto el profesor Víctor Manuel Vucetich así lo requiera.

Lo mismo para Guillermo Martínez, quien, en sus primeras palabras como jugador de los Tigres, declaró que la decisión de firmar por la ‘U’ de Nuevo León la tomó priorizando la estabilidad de su familia. Ambos jugadores ya tuvieron su primer entrenamiento con el equipo y podrían tener minutos este sábado, frente a Rayados.

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