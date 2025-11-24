El posible rival del Inter Miami en la final de conferencia

La final de la MLS Cup está cada vez más cerca, en la Conferencia Este el primer finalista fue el Inter Miami al eliminar al FC Cincinnati y espera a su rival que saldrá de la llave entre Philadelphia Union y New York City FC.

Los playoffs de la Major League Soccer son únicos porque presentan formatos diferentes en las distintas rondas de la competición. La primera ronda consistió en una serie al mejor de tres partidos, donde el equipo mejor clasificado fue local en los dos primeros encuentros. Ahora, los playoffs se juegan a eliminación directa hasta la final por la MLS Cup.

Los partidos de semifinales y finales de conferencia se disputan en la cancha del equipo mejor clasificado, pero una vez que llega la final de la MLS Cup, se toman en consideración las posiciones del Supporters' Shield.

El rival y sede de la final de conferencia

Dependerá del rival del conjunto de las garzas para determinar la fecha, horario y sede de la final de conferencia este. Pues en caso de que Philadelphia Union avance ellos serán los locales y se llevará a cabo del encuentro en el Subaru Park. Philadelphia tiene prioridad para ser local en lo que resta de la temporada regular, dado que ganó el Supporters' Shield, el trofeo que se otorga al equipo con más puntos en la temporada regular.

Mientras que, si el New York City FC consigue el triunfo y avanzar, ellos será los visitantes, es decir que, la final se celebrará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Esto debido a que son el equipo con la clasificación más baja que queda en ambas conferencias.

La rondas y fechas de los playoffs de la MLS 2025

Finales de Conferencia: viernes 28 de noviembre.