El posible sustituto de Jesús Angulo en Tigres si no se recupera para el juego contra Toluca

La gran final del Apertura 2025 de la Liga MX nos regalará un partido por demás espectacular entre los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL, quienes tienen una ligera ventaja al haber ganado uno por cero en la ida de este encuentro celebrado en el Estadio Universitario.

Para este duelo todo apunta a que Jesús Angulo podría ausentarse gracias a que se ha resentido del golpe. Ante esto Rómulo sería el hombre que tomaría su lugar, tal y como sucedió en el primer encuentro de esta final, haciendo adaptaciones en el planteamiento inicial.

En el entrenamiento abierto a los aficionados regios, el zaguero mexicano solo tomó parte en el clásico “torito”. Cuando el grupo pasó a las rutinas físicas y a los ejercicios de mayor intensidad, Angulo se apartó del trabajo en cancha. Desde la banda siguió el desarrollo de la práctica, incluso compartiendo algunos momentos con su hijo, mientras el resto del equipo continuaba con la sesión dirigida por Guido Pizarro.

Tigres UANL v Toluca - Final Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El futbolista ha sido llevado en su proceso con extrema cautela debido a una molestia en la rodilla, la misma que fue operada en junio pasado, situación que incluso le impidió ser considerado para la Copa Oro con la Selección Mexicana.

Además, los Felinos previamente tuvieron un partido por demás ríspido frente al Cruz Azul en las semifinales de la Liga MX y de ahí surgió una lesión que apunta a no ser nada grave de Nicolás Ibáñez, quien ha entrenado por separado de sus compañeros y también podría perderse este encuentro decisivo.

Será hasta antes del domingo, en el Nemesio Diez, donde el director técnico Felino y su cuerpo médico tomen la decisión de si aparecerá de inicio o tengan que ponerlo en la banca para enfrentar el duelo.