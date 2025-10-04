El posteo de Vinicius Jr. tras los rumores sobre el mal clima en el Real Madrid

El Real Madrid está transitando el primer punto de inflexión de la temporada, y buscará salir airoso luego de lo que fue una dura derrota por 5-2 contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano el pasado fin de semana por LaLiga.

Si bien mostró una buena imagen contra el Kairat Almaty en la segunda jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League goleando por 5-0, los rumores de una ruptura en el vestuario Merengue ya estaban instalados y esta contundente victoria no pudo vencerlos.

Real Madrid Training Day In Madrid | AFP7/GettyImages

Para intentar calmar las aguas y llevar tranquilidad a la afición, Vinicius Jr. subió una historia de Instagram donde se puede ver una típica situación de concentración de equipo, con varios futbolistas en un mismo cuarto jugando PlayStation y divirtiéndose para pasar el rato.

"My team", rezó el posteo del sonriente brasileño junto a futbolistas como Dean Huijsen, Federico Valverde y Franco Mastantuono, mostrando así que las versiones sobre mal clima puertas adentro de Valdebebas quedan meramente en las redes sociales.

La historia que ha subido Vinícius Júnior a su cuenta de Instagram:



“My team ❤️” pic.twitter.com/DOUeLrfJtu — Naninho (@SrNaninho) October 3, 2025

El Real Madrid se reencontrará con su público este sábado cuando reciba en el Santiago Bernabéu al Villarreal por la jornada 8 de LaLiga, que tras la caída ante el Colchonero lo tiene como escolta del FC Barcelona en la tabla de posiciones.

Perder la cima del campeonato en un derbi y con goleada no causa gracia a nadie, pero lo cierto es que el equipo de Xabi Alonso tuvo un fantástico inicio de temporada en cuanto a resultados: antes de esa caída en el Metropolitano, era líder con puntaje ideal tras haber ganado seis al hilo.

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Para revertir el mal momento solamente necesitan fútbol, y tanto la plantilla como el cuerpo técnico saben que están en absolutas condiciones para lograr tener una buena campaña y alzar trofeos al cierre de la misma.

