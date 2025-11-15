El presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, confirmó que el club está en conversaciones para erigir una estatua de Lionel Messi en las afueras del renovado Camp Nou.

Messi sorprendió a su antiguo club con una visita inesperada al estadio remodelado la semana pasada. Posteriormente se supo que el Barcelona desconocía sus planes, ya que Messi hizo una breve parada para observar las obras en el Camp Nou antes de reunirse con la selección argentina.

Al revelar su visita al estadio, Messi confirmó en redes sociales que esperaba regresar al club, “no solo como jugador”, sino para una despedida formal, algo que se le impidió debido a las circunstancias de su salida del Barcelona en 2021.

En una entrevista posterior, Messi confesó su deseo de volver a Barcelona, ​​pero la idea de un traspaso al equipo de Hansi Flick se ha descartado. El argentino acaba de renovar con el Inter de Miami para quedarse en la MLS hasta 2028.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA | PAU BARRENA/GettyImages

En cambio, el Barcelona está adoptando un enfoque a largo plazo para el eventual regreso de Messi a casa. Se espera que se celebre un homenaje una vez finalizadas las obras de renovación del Camp Nou, pero, mientras tanto, Laporta desea erigir una estatua para inmortalizar al mejor jugador de la historia del club.

“Estamos trabajando en ello”, dijo Laporta el jueves sobre la estatua de Messi. “Debería tener una estatua en el Camp Nou, como Cruyff y Kubala. Es uno de esos jugadores icónicos que nos han marcado. Lo hemos comentado en una reunión y estamos trabajando en ello”.

“La familia debe estar de acuerdo. Cuando llegue el momento oportuno y tengamos el diseño final de la estatua, haremos la propuesta”.

“Nosotros, como aficionados del Barça, estaríamos encantados de tener una estatua en honor a Lionel Messi en el nuevo estadio, donde descansan todas las leyendas del Barcelona”, agregó.

Los planes del Barcelona para un homenaje completo a Lionel Messi

Joan Laporta espera organizar un evento para Messi | AFP7/GettyImages

“Messi siempre estará ligado al Barça, sabe que las puertas están abiertas para él”, continuó Laporta. “Le tenemos un respeto absoluto, se merece el mejor homenaje”.

Aparte de una estatua, los planes del Barcelona para un homenaje formal a Messi han sido vagos hasta el momento. Laporta ha confirmado que espera invitar al argentino a un evento una vez finalizadas las obras en 2026.

Dicho homenaje probablemente se celebrará después de las elecciones presidenciales del Barcelona, ​​que se prevé que se convoquen antes de que termine la temporada. Laporta está dispuesto a organizar un homenaje a Messi si continúa en el cargo, pero, en caso de que se elija a un nuevo presidente, este deberá dar su aprobación para cualquier evento.