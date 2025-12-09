El presidente del Comité Técnico de Árbitros sale en defensa de Quintero González tras el Real Madrid vs Celta

Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, defiende a Quintero González, el árbitro del Real Madrid vs Celta. El dirigente asegura que no habrá vetos y admite que esperaba "menos crispación" en su primer año como árbitro.

Es que la actuación de Quintero González recorrió el mundo ya que expulsó dos jugadores del Real Madrid por primera vez en 20 años como local. Como análisis global del partido, Soto se mostró a su favor. “Nosotros estamos satisfechos con el arbitraje”, destacó.

Vale recordar que Xabi Alonso, en rueda de prensa posterior al triunfo del Celta, dijo: "Nos han desquiciado las decisiones del árbitro".

Faltaba saber si el colegiado volvería a pitar al Real Madrid esta temporada, y Fran Soto fue contundente: “Por supuesto. Quintero González va a poder pitar esta temporada al Real Madrid si lo consideramos oportuno”, aseguró.

Si tuviera que plantearle algo negativo al árbitro, el presidente del CTA ha admitido que el nivel de tensión actual le ha sorprendido. “Soy sincero, sí que esperaba menos crispación, eso sí que es una realidad”.

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Además, ha explicado que el comité de designación trabaja para “que todos los árbitros piten al menos una vez a todos los clubes y sin ningún tipo de veto ni externo impuesto ni que nosotros nos autoimpongamos internamente”.

Respecto a las palabras de Dani Carvajal y que Quintero González plasmó en el acta arbitral (“Dais este nivel y luego en la rueda de prensa lloráis”), Soto dijo que “El árbitro reflejó en acta lo que escuchó y, en su caso, pues, los comités de competición tomarán las decisiones oportunas”.

Además, considera que el Santiago Bernabéu no se convertirá en un campo más difícil para los colegiados a partir de ahora. “No lo veo así. Los árbitros están perfectamente preparados y son profesionales para pitar en cualquier campo y en cualquier circunstancia”.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026