El primer Clásico de la temporada 2025/26 entre el Real Madrid y el FC Barcelona ya tiene fecha y hora

El partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona es uno de los grandes acontecimientos de la temporada en todo el mundo. Los aficionados ya pueden señalar la fecha en rojo en sus calendarios y apuntar la hora en la que se disputará el primer Clásico de la campaña 2025/26.

¿En qué fecha y a qué hora se jugará el Real Madrid vs FC Barcelona?

El partido entre los dos grandes del fútbol español está fijado para disputarse el domingo 26 de octubre de 2025 en el encuentro correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga.

Según informan desde DAZN, el encuentro tendrá lugar a las 10:15 (Estados Unidos), 8:15 (México) y 16:15 (España).

Y el escenario de este primer duelo entre blancos y azulgranas, donde se darán cita las grandes estrellas del fútbol mundial, será el estadio Santiago Bernabéu.

¡OFICIAL! 🚨 ELCLÁSICO tiene fecha y hora 🗓️



El Real Madrid 🆚 FC Barcelona se jugará el 26 de octubre a las 16:15h y se verá SOLO EN DAZN 🔥#ELCLÁSICOenDAZN ⚽



🔗 https://t.co/lO1BABaj6h pic.twitter.com/7RJy2IPvhG — DAZN España (@DAZN_ES) September 24, 2025

Como todos los Clásicos, este será un partido especial, diferente y lleno de cuentas pendientes. El equipo merengue perdió los cuatro partidos que jugó contra el Barça la pasada temporada (dos jornadas de LaLiga, final de la Supercopa de España y final de la Copa del Rey) y buscará darle la vuelta a esa situación. Además, será el primer Clásico en el que Xabi Alonso se siente en el banquillo madridista, mientras que para Hansi Flick será el quinto como técnico azulgrana.

Más noticias sobre LaLiga