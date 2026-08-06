El primer gol de Lionel Messi tras la final con Argentina en el Mundial 2026

La máxima figura del fútbol mundial, Lionel Messi, ha marcado su primer gol con el Inter Miami tras haber perdido la final del mundo con la selección de Argentina en el Mundial 2026. El tanto lo marcó al minuto 11 del compromiso, ante el Atlético San Luis. Partido correspondiente a la jornada número uno del Grupo A, por la Leagues CUP 2026.

Lionel Messi is BACK for @InterMiamiCF!



First-time finish for the equalizer vs. Atlético San Luis 👏



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A pesar de que arrancaron perdiendo el compromiso, con un gol de David Rodríguez apenas al minuto cuatro, los de Florida encontraron la manera de revertir la situación, y se fueron al descanso con una comoda ventaja de 4-1.

Lionel Messi marcó un doblete, llegando así a 921 goles en su exitosa carrera como futbolista profesional justo ahora, cuando sus detractores comenzaban a frotarse las manos pensando que su legado había terminado.

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