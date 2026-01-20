El primer gol en UEFA Champions League para Franco Mastantuono

Tras el doblete de Kylian Mbappé para empezar a encaminar el resultado, llegó la hora de Franco Mastantuono: el argentino definió de gran manera para poner el 3-0 parcial del Real Madrid sobre el AS Monaco, en un triunfo aplastante que ya va 5-0 y puede agrandarse.

El que se filtró entre los defensores fue Vinicius, que quedó con la pelota atrás y fue obligado a retroceder. Al reacomodarse, encontró al argentino escalando por la banda derecha y le cedió el balón con una buena asistencia para el remate fuerte y cruzado del jugador formado en la cantera de River Plate.

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Diego Souto/GettyImages

Este es el tercer gol de Franco Mastantuono con la camiseta del Real Madrid, y su primero por UEFA Champions League: había anotado por LaLiga ante el Levante en condición de visitante y frente al Albacete por la Copa del Rey.

Con este resultado parcial, el Real Madrid escala al tercer puesto de la tabla de posiciones de la etapa de liguilla y asegura su presencia en los octavos de final de la UEFA Champions League de manera directa, salvándose así de disputar el playoff que, en la temporada pasada, los enfrentó con el Manchester City.