El principal problema del Chelsea en la Premier League que Xabi Alonso no ha logrado corregir

La llegada de Xabi Alonso al Chelsea estuvo acompañada por expectativas importantes. El español asumió como entrenador de un proyecto ambicioso y, además, con la ventaja de no disputar competencias europeas esta temporada. Sin embargo, los primeros resultados de la Premier League 2026/27 comenzaron a generar dudas.

Después de cinco jornadas, el conjunto londinense suma siete puntos y ocupa la décima posición, a ocho unidades del Manchester City. El equipo comenzó mostrando capacidad para generar peligro en ataque, pero esa fortaleza no logró compensar sus problemas en la otra área.

Chelsea have been really bad defensively in the early weeks of this season.



The bottom-line numbers are damning:



🔎 12 goals conceded in the first five league matches (the worst record in the division)

🔎 Every opponent has scored at least twice against Chelsea

🔎 No team in… pic.twitter.com/uG0lRLAj4I — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 23, 2026

La derrota ante el Arsenal en el Emirates fue el primer golpe y, posteriormente, llegaron el empate frente al recién ascendido Hull City y la caída por 3-0 ante el Brentford. Este último encuentro volvió a dejar expuesta la fragilidad del equipo.

La defensa, el principal problema

Los números explican buena parte de las críticas: el Chelsea recibió 12 goles en sus primeros cinco partidos de Premier League, todavía no consiguió mantener su arco en cero y encajó al menos dos tantos en cada una de esas jornadas.

El propio Alonso reconoció que su equipo necesita encontrar un mayor equilibrio y mejorar en distintos aspectos defensivos, desde los duelos individuales hasta el control de los partidos. Sus palabras reflejan una preocupación que también tomó fuerza en el análisis de uno de los grandes referentes de la historia del conjunto londinense.

Estadísticas del Chelsea en la temporada 2026/27

Premier League 2026/27 Registro Partidos 5 Goles a favor 10 Goles en contra 12 Goles recibidos por partido 2,4 Vallas invictas 0 Tiros a puerta recibidos por partido 6,6 Salvadas por partido 4,4 Errores que terminan en gol 2 Despejes por partido 25,2 Posesión 47,4

Terry apunta al sistema defensivo

John Terry, uno de los referentes más importantes de la institución, puso el foco especialmente en la manera en la que el equipo defiende las jugadas de pelota parada. El exdefensor explicó que prefiere una defensa con responsabilidades individuales antes que el sistema de marcar por zonas que utiliza actualmente el conjunto del técnico español.

A su entender, este mecanismo puede generar desajustes cuando la pelota supera la primera línea de jugadores y deja dudas sobre quién debe hacerse cargo de los atacantes que llegan desde atrás.

Una crítica directa a Xabi Alonso

Terry tomó como ejemplo la derrota frente al Brentford. Según su análisis, el rival detectó durante el segundo tiempo que el Chelsea dejaba espacios en el segundo palo y consiguió aprovechar esa situación. Para el exfutbolista, el problema no pasa únicamente por la ubicación de los jugadores, sino también por la falta de responsabilidad individual dentro del área.

Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27 | Mike Hewitt/GettyImages

Aunque reconoció que la defensa en zona es utilizado actualmente por muchos equipos, sostuvo que los futbolistas deben asumir mayores responsabilidades en cada acción. Sus declaraciones ponen el foco en uno de los principales desafíos de Alonso: encontrar mayor solidez defensiva sin perder el potencial ofensivo que mostró el equipo en este inicio de temporada.

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