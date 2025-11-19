El prometedor delantero del Real Madrid que está en la mira de los clubes de la Premier League para enero

El Brighton & Hove Albion es uno de los clubes de la Premier League interesados ​​en fichar a la joven promesa del Real Madrid, Gonzalo García, en calidad de cedido en enero.

El jugador de 21 años de edad saltó a la fama inesperadamente en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 tras ser convocado al primer equipo por Xabi Alonso. El joven recompensó la confianza de su entrenador ante la ausencia de Kylian Mbappé al convertirse en el máximo goleador del torneo.

García marcó cuatro goles, lo que le valió un puesto fijo en el primer equipo del Real Madrid, pero la competencia por un lugar en el once titular esta temporada ha provocado que juegue poco. En todas sus nueve apariciones ha entrado desde el banquillo, y en siete ocasiones no llegó a jugar.

Por ello, se ha rumoreado que el delantero podría salir cedido en enero para seguir desarrollándose, a pesar de que está contento en la capital española y en LaLiga.

Varios clubes ingleses muestran interés en Gonzalo García

García aún no ha alcanzado su mejor nivel esta temporada tras un verano estelar | Mateo Villalba/GettyImages

Según el Daily Mail, el Brighton es uno de los equipos interesados ​​en fichar a García durante el mercado de invierno si el Real Madrid aprueba su cesión. A ellos podrían sumarse los recién ascendidos Leeds United y Sunderland, que ya mostraron interés por el español el verano pasado.

García, quien firmó un nuevo contrato con el Real Madrid en agosto, también despertó el interés del Aston Villa durante el último mercado de fichajes, y el Mail informa que varios equipos ingleses lo siguen de cerca.

Está por verse si el Madrid permitirá la cesión de García en enero, y parece que dependerá del estado físico de Mbappé, Rodrygo y Brahim Díaz.

Otro joven delantero del Madrid también cambiará de aires en el próximo mercado: Endrick, que saldrá cedido del Santiago Bernabéu. El brasileño, que solo ha jugado un partido con el Madrid esta temporada debido a las lesiones y su irregular rendimiento, está cerca de fichar por el Lyon.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP