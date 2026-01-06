El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Barcelona vs Athletic Club

Este miércoles 7 de diciembre se llevará a cabo la semifinal de la Supercopa de España 2025 entre el FC Barcelona y el Athletic Club desde el King Abdullah Sports City Stadium casa de los clubes: Al-Ittihad, Jeddah, Al-Ahli Saudi F. C, Jeddah Club y la selección de Arabia Saudita.

Dicho enfrentamiento está programado a las 14:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México), 20:00 horas (España).

Supercopa Day 1 ✅ pic.twitter.com/C4K5HZClY4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 5, 2026

El Barcelona, bajo Hansi Flick, es líder sólido de LaLiga con una racha impresionante (incluyendo victorias recientes y solidez defensiva). Han encadenado triunfos convincentes y muestran un gran nivel colectivo, con jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Lewandowski en plena forma.

El Athletic, en cambio, atraviesa un momento irregular: octavos en LaLiga con solo 24 puntos en la primera vuelta (12 menos que la temporada pasada), con problemas goleadores y una dinámica de solo una victoria en los últimos cinco partidos. El calendario exigente (Liga, Copa y Europa) les está pasando factura físicamente.

En los últimos enfrentamientos directos, el Barcelona ha ganado con autoridad: 4-0 en Liga en noviembre 2025, 3-0 en mayo 2025, 2-0 en la semifinal de Supercopa 2025 y varias goleadas más en años recientes.

Aunque Ernesto Valverde conoce bien al Barça y jugadores como Nico Williams o Iñaki Williams pueden generar peligro, el equipo bilbaíno sufre físicamente por el calendario exigente y no parece en condiciones de dar la sorpresa.

El Barcelona es el favorito para ganar el partido

Barcelona es el favorito para avanzar a la final de LaLiga | Europa Press Sports/GettyImages

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok, el Barcelona sigue siendo claro favorito, con su racha de victorias y buen fútbol bajo las órdenes de Hansi Flick.

La IA prevé un triunfo del Barcelona siendo el claro favorito para ganar y avanzar a la siguiente ronda. Los culés controlarán el partido con su intensidad alta, presión y calidad en ataque (Lewandowski, Yamal, Raphinha, etc.), mientras que el Athletic intentará contragolpes, pero difícilmente romperá la solidez blaugrana.

Si hay empate al final del tiempo reglamentario, iría directamente a penaltis (sin prórroga, como en ediciones recientes), pero no lo veo probable. La IA espera un partido intenso, pero con el Barça imponiéndose.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 64% para el triunfo de los culés, 21% para el empate y 15% de opciones para el cuadro de Bilbao.