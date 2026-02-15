El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Cruz Azul vs Tigres UANL

Este domingo 15 de febrero se llevará a cabo la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Cuauhtémoc de la Angelópolis entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club Tigres UANL.

A continuación, te dejamos con el pronóstico de la IA para este compromiso programado a las 17:30 horas (Estados Unidos), 16:30 horas (México) y 23:30 horas (España).

La Máquina Celeste juega de local, pero en Puebla (no en el Azteca o Ciudad de los Deportes), lo que neutraliza un poco la ventaja de cancha. Han sido consistentes, con goleadas y empates (como el 1-1 reciente vs Toluca). Su ofensiva está encendida con un promedio alto de goles y más aún con el arribo de su nuevo centro delantero, el argentino naturalizado mexicano Nicolás Ibáñez, además, defensivamente han mejorado, luego de las primeras fechas del certamen.

El cuadro de San Nicolás de los Garza es muy fuerte fuera de casa en este arranque, con victorias clave y solo una derrota. Tienen profundidad, jugadores como Marcelo Flores en racha, el refuerzo en el ataque del internacional uruguayo Rodrigo Aguirre, y el estratega Guido Pizarro sabe manejar estos partidos grandes. Han mostrado garra y contraataque letal.

😎🙌🏼 ¡El 𝑩𝒖́𝒇𝒂𝒍𝒐 de La U en su nueva casa! pic.twitter.com/32gzW57ldh — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 8, 2026

El Cruz Azul es el favorito para vencer al Tigres UANL

Cruz Azul es el favorito para ganar el partido | IMAGO

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Grok ve como un partido intenso, con goles pero no festival. Su resultado más probable es de 2-1 para Cruz Azul (o 1-1 si se cierra mucho).

La Máquina aprovecha el empuje inicial y Tigres responde, pero los celestes se llevan los tres puntos en un final apretado.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 42% para el triunfo del cuadro celeste, 35% para el empate y 23% de opciones para los felinos.