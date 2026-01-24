El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido FC Barcelona vs Real Oviedo

El FC Barcelona se enfrentará al Real Oviedo en la correspondiente Jornada 21 de la Temporada 2025/26 de LaLiga. El encuentro se disputa este domingo 25 de enero en el Spotify Camp Nou después de que el pasado fin de semana el conjunto culé cayera en su visita a San Sebastián 2-1 frente a la Real Sociedad.

El Barcelona llega como claro favorito ya que actualmente lidera la zona alta de la clasificación con un rendimiento muy sólido (ha ganado la gran mayoría de sus partidos recientes en casa, promedia más de 2.5 goles por partido y concede poco).

Por su parte, el Real Oviedo, está en la parte baja de la clasificación (último lugar, cerca del descenso), con una forma irregular y muy pobre como visitante (muchas derrotas y pocos goles anotados).

En el primer partido de esta temporada (septiembre 2025 en Oviedo), el Barça ya ganó 3-1, lo que refuerza la superioridad blaugrana.

El Barcelona es el favorito para ganar el partido

Barcelona debería ganar sin complicaciones en casa | Denis Doyle/GettyImages

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok, el Barcelona sigue siendo claro favorito, con todo y su reciente derrota en Anoeta y, a pesar de que el cuerpo técnico llegase a hacer rotaciones por su actividad a mitad de semana en Champions League. Con cualquier cuadro deberían ganar sin problemas dada la calidad de su plantilla.

El Barcelona debería dominar con posesión alta (alrededor del 70%), y jugadores como Lewandowski, Yamal, Pedri o Dani Olmo podrían decidirlo. Oviedo intentará defenderse y salir al contraataque, pero es muy difícil que saquen algo positivo del Camp Nou.

La IA dijo que se prevé un partido a favor de los locales, Barcelona tiene la ventaja por su experiencia ofensiva. Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 83% para el triunfo de los culés, 12% para el empate y 5% de opciones para el cuadro visitante.