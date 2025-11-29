El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Girona vs Real Madrid

LaLiga está de regreso tras una semana con acción de competencias UEFA y la visita del Real Madrid a Montilivi para enfrentarse con el Girona es uno de los platos fuertes de la jornada.

¿Cómo llegan Girona y Real Madrid a la Jornada 14 de LaLiga?

Girona FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El Merengue es el puntero de la tabla de posiciones con 32 puntos, uno solo por encima del FC Barcelona, que a esta hora es su más inmediato perseguidor. Llega tras ganarle 4-3 al Olympiacos por la UEFA Champions League con una performance estelar de Kylian Mbappé, que anotó la totalidad de los goles de los capitalinos en su visita a Atenas. Podrían jugar con presión extra, ya que el Barcelona jugará un día antes, el sábado, frente al Alavés en el Camp Nou.

Por su parte, el Girona está momentáneamente en puestos de descenso con 11 unidades. Viene de empatar 1-1 con el Betis en La Cartuja y buscará hacerse fuerte en casa contra el Madrid, que en su última presentación liguera igualó en Alicante con el Elche. No están del todo complicados por la escasa diferencia de puntos con los de más arriba, pero lo cierto es que tienen que empezar a ganar urgente para que no se les escape el tren y queden condenados a luchar por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

El pronóstico de la IA de OPTA para el Girona vs Real Madrid

Olympiacos Piraeus v Real Madrid - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

De cara a este choque de LaLiga, la IA de Opta es contundente en su predicción. Al Real Madrid se le otorga un 63.2% de probabilidades de llevarse la victoria.

En contraste, el Girona cuenta con apenas un 17% de posibilidades de dar la sorpresa y salir con los tres puntos. Las opciones que dan como ganador al empate se sitúan en un 19.8%.